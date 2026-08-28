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Ново правило за пенсиите: Изплащат ги по-рано, когато 7-ми е почивен ден

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Промени в графика за получаване на пенсиите. Септември изплащането им ще започне по-рано от обичайното заради почивните дни около 6-ти септември. Изплащането на пенсиите традиционно започва на седми и приключва на 20-то число. По старото правило, когато дните са почивни, процесът стартира на следващия работен ден.

Любомира Язаджиева, директор на Дирекция „Пенсии“, НОИ: „Сега по новото правило, когато 7-мо и 20-то число се паднат в почивни и неработни дни, изплащането започва, съответно приключва, в съответния работен ден преди датата. Целта е да не се забавя плащането, когато съответните дати се падат в неработен ден.“

Така сега изплащането на пенсиите ще започне на 4-ти и ще приключи на 18 септември. Цвета Фильова от Струмяни научи от екипа ни за промяната. И макар домът ѝ да не е пострадал от наводнението в региона, е доволна.

Цвета Фильова: „По-добре е, като я дадат по-рано. Даже на тези, що са пострадали, да им дадат и повече. Нямам нищо против аз. По-рано ще я дадат, по-рано ще я похарча.“

От НОИ са уведомили банките и пощите, че пенсиите през септември ще се изплащат по-рано.

Владислава Георгиева, „Български пощи“: „Графиците вече са изготвени, парите са заявени. Така че не би следвало да има проблем.“

Пенсионерите у нас са над 2 милиона. Около 85% от тях ще получат парите по банковите си сметки на 4 септември.

#по-рано #изплащат #ново правило #пенсии

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