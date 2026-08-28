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Слънчево и горещо в събота, температурите стигат до 35°

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През нощта на отделни места в югозападните и крайните югоизточни райони ще превали. Вятърът ще отслабне, в много райони и ще стихне. Утре сутринта ще е прохладно. През деня ще е предимно слънчево, но по-късно от запад ще започне увеличение на облачността и на отделни места в крайните западни райони ще превали.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30° и 35°, в североизточните райони малко по-ниски. В сутрешните часове на места по крайното южно Черноморие слабо ще превалява. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабва. Вълнението на морето ще бъде от 2–3 бала по северното крайбрежие до около 4 по южното.

След обяд на отделни места в планините в Югозападна България ще превали слабо. Ще духа умерен, а по най-високите части – силен вятър от север-северозапад. Утре над по-голямата част от Пиренейския полуостров ще бъде слънчево. Слънчево ще бъде и над южните райони на Франция. Над останалата част от Западна и Централна Европа, както и на Скандинавския полуостров, ще има значителна облачност и валежи. Над Балканите значителна облачност и валежи ще има над северозападните райони.

До вечерта и над централните райони също ще превали. У нас в неделя валежи ще има преди обяд на места в Северозападна България, а в следобедните часове – в планинските райони в Югозападна България.

През първите дни от новата седмица ще е предимно слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, където не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Температурите ще останат без съществена промяна, максималните – предимно между 30° и 35°.

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