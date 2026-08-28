Протест на велосипедисти: Недоволни са, че не могат да карат в парковете (СНИМКИ)

Протест на велосипедисти в столицата тази вечер. Недоволните тръгнаха на велошествие от НДК към общината. Докъде стигна то и какви са исканията на велосипедистите?

Протестното велошествие вече започна и се очкава за кратко да блокира движението на „Орлов мост". Недоволството е провокирано от сигнали за проверки и предупреждения за глоби на хора, които карат колело в столични паркове. Информация, която от Общината отрекоха още преди няколко дни. Велосипедистите обаче казват, че в София липсват достатъчно безопасни алтернативи за придвижване и поискаха повече велоалеи и поддръжка на вече съществуващата инфраструктура.

Иво Делин, председател на сдружение „Велоеволюция“: „Имахме оплаквания от майки с деца, родители, които карат съвсем нормално и лежерно в парка, и смятаме, че паркът е мястото, където нашите деца да могат да карат велосипед.“

Васил Терзиев, кмет на София: „Няма нищо вярно в това, че ще забраняваме карането на колело в парковете. това беше един мноог неприятно измислен скандал, но никога не е ставало дума за налагането на подобни политики, напротив. Планът ни е за 20 км нови велотрасета, които да бъдат изградени в рамките на следващата година и малко и работим по това да добавим още 10. така че амбицията ни е да свършим мандата с 30 км, поне, 30 км нови трасета.“

Снимки: Десислава Кулелиева

Вижте още в прякото включване на Дарина Ангелова