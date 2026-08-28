Боримиров пред БНТ: Интересът за мача с Милан ще бъде най-голям

Интересът към мача с Милан ще бъде най-голям. Това каза в интервю за БНТ изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров, който коментира тегления по-рано днес жребий за основната фаза на Лига Европа. Припомняме, че „сините“ ще се изправят именно срещу италианския колос в първия си двубой, като срещата ще бъде в София.

„Може би от всички отбори, които ни се паднаха, те (Милан) са коравият съперник. Не изключвам и останалите отбори. Но, може би, интересът към този велик отбор ще е най-голям“, коментира Боримиров пред БНТ.

Сред останалите съперници на Левски се открояват Олимпик Марсилия и Съндърланд. „Сините“ ще премерят сили още с Залцбург, Ягелония, Лилестрьом, Виктория Пилзен и НЕК.

„Ще подходим максимално сериозно и уважително към всеки един от нашите съперници. Ще се постараем в тези мачове да зарадваме синята общност, да трупаме самочувствие и точки в този турнир“, завърши директорът в „синия“ клуб.

Подробности вижте във видеото!