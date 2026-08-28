София отново е домакин на голям шахматен турнир

След повече от десетилетие България отново е домакин на силен шахматен турнир. В следващите два дни 150 състезатели ще вземат участие в надпреварата по рапид и блиц за София Къп 2026.

В надпреварата ще се включат и много от най-добрите български състезатели, като Иван Чепаринов, Кирил Георгиев, Нургюл Салимова и Белослава Кръстева.

„Надявам се, че това състезание е само началото за много хубави неща, които да се случват в България“, коментира пред БНТ Антоанета Стефанова, почетен президент на БСФШ.

Въпреки високия ранг на надпреварата у нас все още остават нерешени проблемите в шахматния живот с наличието на две федерации. Една, която държи националния и друга с международния лиценз.

„Ние сме подали ръка за общо управление, но от тези срещи, на които аз присъствах, не виждам такава воля от другата страна. За съжаление, не видях и воля от Министерството, независимо, че световната федерация ни заплаши с много сериозни санкции“, добави Стефанова.

Шахматната Олимпиада е от 16 септември, а след нейния край надвисва опасността български състезатели да не бъдат допускани до участие в международни турнири.

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