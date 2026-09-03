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Четири месеца без мантинели: Опасните участъци по пътищата у нас се увеличават

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Два месеца след като Агенция "Пътна инфраструктура" прекрати поръчката за доставка и поставяне на мантинели в България, държавното дружество "Автомагистрали" все още не е получило такава задача. Така опасните участъци с компрометирани съоръжения у нас продължават да растат. Това автоматично се отразява и на цените на автомобилните застраховки.

Магистрала "Хемус", 37-и километър, няма мантинела на един от високите мостове на "Витиня" в посока Варна, след катастрофа с тир. Така е от месец май, показват и постове в социалните мрежи. Сигнализирани са институциите, резултати няма.

В истинска карта на катастрофите се е превърнала автомагистрала "Хемус", тъй като там, където има липсваща мантинела са поставени обозначителни колчета.

Екип на "По света и у нас" преброи десетки подобни случаи от София до "Витиня". Шофьори коментираха дали се чувстват сигурни по българските пътища.

"Не, не се чувствам безопасно, и да имам мнение, нищо не се прави насреща. Първо да я направят и тогава може да повярвам."

"Пътищата са ужасни в България под всякаква критика."

Още в началото на юли от Регионалното министерството дадоха заявка, че ще бъде възложено на държавното дружество "Автомагистрали" да поставят мантинели до избора на нови доставчици, след като предишната поръчка беше отменена заради нередности. Два месеца по-късно отново ги търсим и получаваме същия отговор с уточнението, че участъкът на "Витиня" е обезопасен с бализи.

Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България: "По закона за всеобщата гадост, точно там ще стане произшествие в този участък, където няма мантинела. Дано не съм пророк, ще стане лошото и тогава ще търсим наредби, окръжни писма, постановления."

Екип на "По света и у нас" попита държавното дружество "Автомагистрали" защо се бавят. Отговориха, че към 2 септември никой не им е възлагал да поставят мантинели.

Красимир Георгиев от години се занимава с курсове на автомобилисти.

Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България: "Ние сме в една много комплицирана ситуация, ние казваме какво е по закон и всеки момент им показваме, че почти на всеки километър как законът не се прилага или се нарушава именно от тези, които са го писали."

Липсата им, освен че е опасна, бърка и в джоба на хората. Застрахователите калкулират лошото състояние на пътищата в цените на автомобилните застраховки.

Стоян Проданов, Асоциация на българските застрахователи: "Какъв е ефектът, ефектът е, че цялото това лошо поддържане на пътната мрежа и на други елементи от пътната инфраструктура води до това, че този риск се прехвърля изцяло върху застрахователите. Ние чрез системата за щетимост след това ги включваме в премиите и всъщност това увеличава цените на автомобилните полици."

Проблемът може да бъде решен, ако се създаде регистър на проблемните участъци от пътя, съветват от Асоциацията на застрахователите.

Стоян Проданов, Асоциация на българските застрахователи: "Реално тези, които отговарят за поддръжката на пътищата, собствениците и фирмите, които са спечелили търговете за поддръжка, те трябва да понесат своята отговорност за цялата тази верига."

На интересен факт за цените на мантинелите са се натъкнали застрахователите, които получават след катастрофи сметки за плащане от собствениците на пътища.

Стоян Проданов, Асоциация на българските застрахователи: "Това, което получаваме като фактури, за мантинелите, които трябва да платим, изглежда доста скъпо, според нас фактурите, които получаваме надхвърлят значително пазарните цени в Европа."

На връщане от "Хемус" екипът ни видя, че и мостът на "Цариградско шосе" в София също още не е поставена мантинела след катастрофата с автобус на градския транспорт в края на юли.

# АМ "Хемус" #мантинели #автомагистрали #новини в Метрото

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