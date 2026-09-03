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СПЕЦИАЛНО: Младежи - герои: От жертви на измами до помощници на полицията

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Първо пред „По света и у нас“ говорят младежи, помогнали на полицията в Слънчев бряг да залови мъж, който се представял за служител на МВР. Учениците първо били измамени и ограбени, но часове по-късно сами успели да стигнат до извършителя и да насочат полицията към него.

Всичко започнало с обикновена среща на четирима приятели. Непознат мъж се приближил до тях, представяйки се за полицай.

Александър Ваков: „Маскиран, с едно като боне, само тази част на лицето му се виждаше, другото беше закрито.“

Андриян Кръстев: „Вдигна си горнището и тук беше самата значка на ГДБОП.“

Виктор Карушев: „Каза, че имало пожар наблизо и че има момчета, които са го запалили, и ние сме били заподозрени.“

Андриян Кръстев: „И просто ни накара да си махнем горнищата, да си покажем портмонетата. Мен и другото момче ни изпрати, защото ние нямахме никакви пари, и взе другите двама.“

Виктор Карушев: „Не бяхме сигурни дали е истински полицай, просто си мислехме, че има оръжие. Той ни провери личните карти.“

Мъжът разбрал, че едно от момчетата е шофьор, и поискал да претърси автомобила му.

Виктор Карушев: „Докато са в него портмонетата, ни каза да седнем в колата, да изчакаме. Тогава ни взе парите и ни остави портмонетата на таблото и ни каза да изчакаме, докато дойдат две патрулки.“

Измамникът взел общо 240 евро и избягал. А момчетата се обадили на родителите си и на телефон 112. Техни приятели обаче разпознали извършителя, тъй като видели негов лайф в социалните мрежи.

Александър Ваков: „На който се виждаше просто басейна на самия хотел, по който едно от момчетата, понеже е местен, и го разпозна. Същия ден отидохме да установим дали реално е той чрез татуси, чрез гласа му, чрез локация, установихме, че реално е той и подадохме сигнал в полицията.“

Униформените задържали 24-годишния столичанин благодарение на младежите. Оказало се, че това не е първото му престъпление.

главен инспектор Антон Ганчев, началник на РУ - Несебър: „Още един подобен случай на следващата вечер, където е взел 250 евро, представяйки се за служител на полицията, пак от младежи тук в Слънчев бряг. При самото му задържане е установено, че държи наркотични вещества в квартирата си – марихуана и метамфетамин, както е установено и че мотопедът, с който е бил, го е откраднал от град Свети Влас.“

Заради проявените смелост и находчивост младежите ще бъдат наградени от вътрешния министър. А част от тях вече обмислят бъдеща кариера в МВР.

#полицаи #деца

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