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СПЕЦИАЛНО: Лидерът на опозиционната руска "Яблоко" Николай Рибаков пред БНТ

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Броени дни преди парламентарните избори в Русия, политическата обстановка на пръв поглед изглежда спокойна. Според местната централна комисия подготовката върви по план.

Единствената партия, която се обявява срещу войната в Украйна - "Яблоко", обаче получи забрана да участва във вота.

Какви са причините за това решение и знак за какво е то - отговорите от председателя на партията Николай Рибаков, с когото разговаря Теодора Гатева.

Партия "Яблоко" съществува от 33 години, винаги е била опозиционна, придържа се към принципите на социалния либерализъм. До забраната за участие в парламентарните избори се стигна, след като националистическата партия "Родина", обвини формацията, че получава финансиране от западни движения и неправителствени организации.

Като "смехотворни" определи твърденията председателят на "Яблоко" Николай Рибаков.

Николай Рибаков, председател на партия "Яблоко": "Заради позицията за мир и свобода, заради искането за живот без страх и спиране на огъня. Това е по същество. А да обяснявам на българския зрител защо ни отстраниха от изборите формално е възможно само в хумористична програма."

Според анализатори отстраняването на "Яблоко" може да се тълкува като страх, но и като възможност да се ограничат потенциални щети. Всеки един процент е важен за Кремъл.

Според опозиционното издание "Медуза" в рамките на два месеца властите за втори път намаляват очакванията за резултата на управляващата партия "Единна Русия", и от 55%, те вече са около 45 на сто.

На фона на задълбочаващата се криза и намаляващия рейтинг на Владимир Путин, твърде висок резултат би могъл да изглежда подозрително.

Ако "Яблоко" беше останало в бюлетината, антивоенните нагласи щяха да отекват все по-силно с приближаването на края на кампанията, казват политолози. Вместо да тръгне надолу обаче, подкрепата за "Яблоко" се увеличи значително. Според Рибаков освен желанието за мир и свобода, причината за това е и поколенческа.

Николай Рибаков, председател на партия "Яблоко": "Въпреки че изборите още не са факт, вече имаме резултат - целият свят видя колко много руснаци подкрепят мира. И като се вземе предвид, че това са основно млади хора, това е бъдещето на Русия."

В очакване на решението на по-висша инстанция "Яблоко" се надява на добро представяне на 120-те си кандидати в едномандатните райони в Русия.

Цялото интервю с Николай Рибаков гледайте в петък, 4 септември, в "Денят започва".

#Николай Рибаков #антивоенната партия „Яблоко“ #Лидер #интервю

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