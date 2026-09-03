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В събота се очаква слънчево и горещо време

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Снимка: илюстративна
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Какво се очаква в предстоящите три почивни дни - в събота ще бъде слънчево и горещо, дори по Черноморието.

В празничната неделя, 6-и септември, ще има повече облаци, но малка вероятност за валежи, а максималните температури слабо ще се понижат.

В понеделник понижение се очаква и при минималните, и при максималните температури, а изолирани превалявания ще има в планинските и източните райони от страната.

Валежи ще има и през нощта, вече главно в Централна България.

Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°, по Черноморието - между 18° и 20°, а максималните - между 27° и 32°, в София – около 27°, на морския бряг - от 26° до 29°. Ще бъде много ветровито, с временно силен северозападен вятър. В по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но но около и след обяд ще има райони с валежи и гръмотевична дейност, с най-малка вероятност в Западна България,

И на морския бряг ще бъде ветровито и предимно слънчево, с изолирани превалявания и гръмотевици. Вълнението на морето ще бъде слабо.

Много ветровито ще бъде и в планините, а през втората половина на деня и там ще има валежи и гръмотевична дейност.

Следобедни валежи ще има и на Балканите, главно в планинските и източните райони, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево и почти навсякъде - горещо. В северозападните и западните райони от Балканите температурите ще останат по-високи от климатичните норми. По-топло от обичайното ще бъде и в почти целия континент - областите в розово на картата.

В южната половина от Европа ще бъде слънчево, но в северната на много места ще има валежи, в отделни райони интензивни и с гръмотевични бури. Причината - обширен многоцентров циклон.

У нас, в събота ще бъде слънчево, вятърът ще отслабне, а максималните температури ще бъдат от 31° до 36°.

В неделя се очаква слабо захлаждане. Ще бъде ветровито, с временни увеличения на облачността, но с малка вероятност за валежи.

В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време, с превалявания източните и планинските райони от страната. Понижението на температурите ще продължи, по-съществено при минималните.

#Прогноза за времето, #Черноморие #планини #слънчево #празнични дни #новини в Метрото

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