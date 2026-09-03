Енчо Керязов: Контролът на спортните бази е върнат

Контролът на държавата върху спортните бази, които са нейна собственост, е възстановен. В това увери Енчо Керязов пред БНТ. В интервю за нашата медия министърът на младежта и спорта посочи редица тревожни примери за състоянието на спортните съоръжения в страната.

„Установени бяха изключително големи нарушения с неплащане на наеми с десетилетия. За момента това, което сме направили, тези ползватели са напуснали тези обекти. Ще започнем нови процедури, предлагаме го и на публично-частно партньорство и на хора, които искат да използват спортните обекти. Започваме в тази посока“, уточни той.

След инспекция на спортния министър на всички спортни съоръжения, които са под шапката на управляваното от него министерство, се планират ремонти на Зимния дворец в София, на Комплекс „Спортпалас“ във Варна и стадион „Цар Самуил“ в Петрич. Относно Национална спортна база „Белмекен“, има заделени средства за техническо обследване.

„Гарантираме, че контролът на спортните бази е върнат и нашето желание е те да бъдат регламентирани и предоставени на нашите национални отбори“, заключи Керязов.

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