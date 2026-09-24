БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Индия приема за първи път световно първенство по колоездене

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Домакин ще бъде град Пуне

Индия приема за първи път световно първенство по колоездене
Слушай новината

Индийският град Пуне ще бъде домакин на световното първенство по шосейно колоездене през 2032 година, съобщи Международният колоездачен съюз (UCI).

Решението бе взето по време на Конгреса на централата, който се провежда в Монреал.

За Индия това ще бъде първо домакинство на световно първенство по колоездене, а това ще бъде и едва четвъртият случай, в който страна от Азия ще приеме такъв форум.

Въпреки че световните първенства се провеждат от 1921 година, до момента те са били на територията на Азия единствено през 1990 година в японския град Уцуномия, през 2016 година в катарската столица Доха и ще бъдат там през 2028 година за шампионата в Абу Даби в Обединените арабски емирства.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0°
1
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна...
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
2
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
3
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г.
4
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през...
Песенният конкурс „Евровизия“: Нидерландия и Белгия потвърдиха участието си в Бургас
5
Песенният конкурс „Евровизия“: Нидерландия и Белгия...
Ралица Асенова поиска прокуратурата да се самосезира след разрушаването на паметната плоча на Петрохан
6
Ралица Асенова поиска прокуратурата да се самосезира след...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
5
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Други спортове

Никола Цолов зае трето място в свободната тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 2
Никола Цолов зае трето място в свободната тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 2
Гледайте колездачната обиколка на Хърватия по БНТ 3 Гледайте колездачната обиколка на Хърватия по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Очаквайте: Николай Иванов в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Николай Иванов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:45 мин.
Радослав Росенов и Рами Киуан ще боксират за място на финалите на европейското първенството по бокс в София Радослав Росенов и Рами Киуан ще боксират за място на финалите на европейското първенството по бокс в София
Чете се за: 01:50 мин.
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3
7934
Чете се за: 03:22 мин.
Красимир Инински с лека забележка към Рами Киуан Красимир Инински с лека забележка към Рами Киуан
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди
"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?":...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването, са подадени тази година Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването, са подадени тази година
Чете се за: 08:52 мин.
У нас
Доналд Тръмп лично посрещна Си Дзинпин в щата Мериленд Доналд Тръмп лично посрещна Си Дзинпин в щата Мериленд
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Тръмп срещу медиите: Съд разпореди възстановяване на достъпа до...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Илияна Йотова пред сънародниците ни в Ню Йорк: България има нужда...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Кирил Вълчев: Най-голямата опозиция ще бъдат хората, които няма да...
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Божидар Божанов: Спирането на рекламата на хазарт няма да спре...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ