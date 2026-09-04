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Илияна Йотова след срещата с Роберт Фицо: Конфликтът в Украйна няма военно решение

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Конфликтът в Украйна няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, като това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Необходими са дипломация и преговори. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, който е на посещение у нас, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

„В Европейския съюз има много малко политици, които говорят за мир така, както Вие и българският премиер“, заяви от своя страна Фицо.

Илияна Йотова открои отличното развитие на отношенията между България и Словакия във всички сфери на сътрудничество, както и доброто взаимодействие на двете страни в рамките на Европейския съюз.

Българският държавен глава и словашкият премиер обсъдиха и Многогодишната финансова рамка на ЕС. България и Словакия споделят общи позиции по отношение на кохезионната и Общата селскостопанска политика беше подчертано по време на разговора.

По думите на президента Йотова в хода на преговорите за Многогодишната финансова рамка на ЕС е необходимо да се активизира сътрудничеството в рамките на групата „Приятели на кохезията“.

„Желанието на европейските институции да бъде гласувана час по-скоро, без да бъдат изчистени проблемни моменти от нея, създава рискове за конкурентоспособността на част от държавите“, допълни тя.

Илияна Йотова и Роберт Фицо обсъдиха и разширяването на Европейския съюз. Двамата бяха категорични, че процесът на присъединяване трябва да бъде според правилата и на база постигнатите заслуги на страните кандидати за членство.

СНИМКИ: ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА

„Знаете, че имаме известни проблеми с Република Северна Македония и нейното членство в ЕС. Търсим Вашата подкрепа Скопие да следва европейската политика за присъединяване. От 4 години не виждаме напредък по изпълнението на ангажиментите, поети от Северна Македония през 2022 г.“, подчерта президентът.

Президентът изтъкна грижата на словашката страна за българската общност, културните и образователните й институции. Това е изключително важно за нас, посочи Йотова и допълни, че скоро предстои отбелязването на 80 години от основаването на Българското средно училище „Христо Ботев” в Братислава.

Във връзка със сътрудничеството в областта на образованието тя открои и лекторатите по български език във водещи университети в Словакия.

#премиер на Словакия #президентът Илияна Йотова # Роберт Фицо #война в Украйна #среща

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