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Мъртва риба в река Струма при село Търновлак

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Мъртва риба и необичайно потъмняване на водите на река Струма в района на кюстендилските села Гирчевци и Търновлаг. Сигналът е подаден до полицията, на място са изпратени екипи на институциите, а вече има и досъдебно производство. Взети са проби от водата и от мъртвата риба.

Всеки ден Теодор и негови приятели ловят риба в река Струма. Вчера обаче забелязват мъртви екземпляри в района на моста при село Търновлак.

Теодор: "Ние просто дойдохме на риба и видяхме, че цялата вода е черна и че има тук по този бряг много умрели риби и ние като слизахме, тя по принцип рибата се плаши от теб. Тя просто стоеше и се изливаше навън, за да диша въздух."

След подаден сигнал на място са извършени проверки от полицията и представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район".

Ирина Велкова, Началник отдел Екология, община Кюстендил: "Наистина са установени мъртви риби на бента, по-малко количество, няколко, и по-голямо количество на моста в село Тарновлък, около моста на село Тарновлък."

Мъртва риба е установена и при вливането на река Драговищица в Струма. От няколко места са взети проби за анализ.

Стоянка Манолева, директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“: "Няма стойности, които да превишават наред БХ4, което означава, че показателите са в норма. Говоря за температура, за кислород и за ИПХ, електропроводимост. Сега за останалите показатели, които сме възложили, включително тежки метали, включително други вещества, е необходимо повече време за да се направи този анализ."

От Басейнова дирекция заявиха, че продължават да търсят източника на замърсяване, направени са проверки във всичките регистри за издаване на разрешителни за повърхностни води, за водовземане от подземни води и за заустване на отпадни такива.

За хората, които живеят край реката, остава един основен въпрос – какво е убило рибата и може ли подобен случай да се повтори.

Любоомир Лумбарски, кмет село Търновлак: "Явно нещата вървят само от пречиствателната станция. Ония ден градският кметър звъннал един телефон, не знам на кой, реката е била с високо ниво, след обаждането, реката е спаднала от нивото, явно, че притворени са нещата. Не знам какво става, но гаранция давам, че нещата вървят от Кюстендил."

Междувременно случаят вече е и предмет на разследване. Районната прокуратура в Кюстендил е образувала досъдебно производство за възможно замърсяване или допускане на замърсяване на водно течение по начин, който го прави опасно за животни и растения.

#риба #река струма #мъртва риба

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