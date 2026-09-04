Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си дъщери във вторник

Водещата версия на разследването в Исперих е, че 42-годишен баща е убил във вторник с нож двете си дъщери – на 10 и 17 години, а след това се е самоубил. Това обясни Окръжен прокурор на Разград Тихомир Тодоров за "По света и нас". Мъжът е намерен обесен в тоалетната на дома си, а ключът от къщата е бил в джоба му. Към момента няма данни за намеса на друго лице.

„Знае е се , че 42-43-годишен баща е намерен обесен в тоалетна днес, късен следобед в Исперих. В къщата му бяха намерени двете дъщерички - на 10 и на 17 години. Нищо не дава основание да мислим за намеса на друго лице. Ключът от къщата беше в дънките му Водещата версия е, че бащата приживе е заклал двете си дъщери, след което се е обесил в тоалетната.

БНТ: Как се е стигнало до инцидента? Преди близо два месеца той е изоставен от жена си, която е майка на децата, но не е съпруга. Имаме съмнения, че е дължал пари на едно от казината в Исперих. Нямал е постоянна работа, заедно със своя баща са карали такси. Бащата го намира в тази тоалетна.“

Предстои да се изясни дали е имало домашно насилие, и каква е причината довела до инцидента, каза прокурорът.

Престъплението е извършено с нож, който е намерен на местопрестъплението, допълни той. Трите трупа са транспортирани към окръжната болница в Русе. Съдебният лекар ще се произнесе за причината на смъртта.