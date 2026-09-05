Слънчево и горещо време в събота

Ще бъде слънчево със слаб вятър запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 11° и 21°, в София – около 11°, а максималните - между 31° и 36°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 28° до 30°. Температурата на морската вода е от 24° до 26°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части – силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони.

В неделя максималните температури ще бъдат между 30° и 35°. По-късно през деня с умерен северозападен вятър ще прониква по-хладен въздух и температурите в началото на новата седмица временно ще се понижат.