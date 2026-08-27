Полуфинал за Радостина Ангелова на световното по кану в Познан

Българката Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на Световното първенство по кану-каяк за мъже и жени в Познан (Полша).

Ангелова се нареди шеста в трета серия с 52.11 секунди и ще участва във във втория полуфинал на 29 август. В индивидуалните дистанции тя вече си осигури участие и в полуфиналите на 500 метра при дамите.

Преслав Симеонов завърши шести в шеста серия на 500 метра единичен каяк с време 1:51.60 минути и не успя да влезе в полуфиналите на състезанието, а такава бе съдбата и на двойката каяк Теодор Асенов и Даниел Караколев на същата дистанция 500 метра. Те финишираха шести в четвърта серия с резултат 1:42.63 минути.

По-късно днес предстои участие на кануиста Преслав Георгиев в полуфиналите на 1000 метра, както и на Радостина Ангелова и Ганна Иванова в полуфиналите на 500 метра двуместно кану.