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Отлично начало за женската двойка София Христова и Християна Юлиева в балансова комбинация на световното по спортна акробатика за юноши и девойки в Италия

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Спорт
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Предстои изиграване на темпова комбинация в квалификациите, след което ще стане ясно класирането за финала.

Отлично начало за женската двойка София Христова и Християна Юлиева в балансова комбинация на световното по спортна акробатика за юноши и девойки в Италия
Снимка: БТА
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Женската двойка София Христова и Християна Юлиева получи най-висока оценка в квалификациите за балансова комбинация на световното първенство по спортна акробатика за юноши и девойки във възрастовите категории 12-18 и 13-19 години в италианския град Пезаро.

Христова и Юлиева, които са европейски шампиони във Варна 2023 във възраст 11-16 години, този път се състезават при 13-19-годишните. Те заемат първо място в класирането на баланс с 28.350 точки.

Другата българска женска двойка в тази категория Дея Хаджиатанасова и Рая Лозева, сребърни медалистки от европейското първенство в Люксембург 2025 на балансова комбинация във възраст Junior, са шести при 13-19-годишните с 27.490 точки.

Предстои изиграване на темпова комбинация в квалификациите, след което ще стане ясно класирането за финала.

Във възрастовата категория 12-18 години при мъжките двойки Калоян Ангелов и Христомир Колев са седми в балансовата комбинация с 25.110, Гриша Колев и Борислав Младенов, европейски вицешампиони от Люксембург 2025, заемат десета позиция с 22.050.

Европейските шампион от Люксембург 2025 при смесените двойки Симона Иванова и Хасан Исмаил са трети в класирането на темпо с 26.900 точки, а Ивайла Николова и Александър Клековкин се наредиха 11-и с 26.000.

Във възрастовата категория 13-19 години мъжката четворка Петър Тодоров/Георги Стоянов/Мартин Челебиев/Янко Киров, бронзови медалисти от Европейското първенство в Люксембург 2025, получиха седма оценка за балансовата комбинация от 26.120 точки.

Световното първенство по акробатика за юноши и девойки в Пезаро продължава до 20 септември, а в петък и събота също предстоят квалификации.

#Християна Юлиева #София Христова

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