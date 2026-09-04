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Над 56 600 фалшиви артикула са унищожени под митнически контрол във Варна

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600 фалшиви артикули унищожени митнически контрол варна
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56 688 фалшиви артикули бяха унищожени днес под контрола на Териториална дирекция „Митница Варна“. Стоките са задържани при проверки на морски контейнери със стоки от Китай през юни и юли тази година и са били предназначени предимно за българския пазар.

Артикулите са имитирали световноизвестни марки. Притежателите на съответните търговски марки са били уведомени и официално са потвърдили, че стоките са фалшиви и подлежат на унищожаване, съобщават от Агенция „Митници“.

Сред унищожените артикули преобладават детски играчки – кукли, колички, конструктори и аксесоари, както и детски облекла с изображения на защитени с права анимационни герои. Унищожени са още дамски обувки и шалове с лога на световни марки, както и козметични продукти – сапуни и лосиони.

Процедурата е извършена под митнически контрол в съответствие с европейския Регламент (ЕС) № 608/2013. Разходите по унищожаването се поемат от притежателите на съответните търговски марки.

Снимки: Агенция „Митници“

Фалшивите стоки са унищожени чрез машинно раздробяване при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

#митница Варна #фалшиви стоки

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