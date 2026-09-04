Над 56 600 фалшиви артикула са унищожени под митнически контрол във Варна

56 688 фалшиви артикули бяха унищожени днес под контрола на Териториална дирекция „Митница Варна“. Стоките са задържани при проверки на морски контейнери със стоки от Китай през юни и юли тази година и са били предназначени предимно за българския пазар.

Артикулите са имитирали световноизвестни марки. Притежателите на съответните търговски марки са били уведомени и официално са потвърдили, че стоките са фалшиви и подлежат на унищожаване, съобщават от Агенция „Митници“.

Сред унищожените артикули преобладават детски играчки – кукли, колички, конструктори и аксесоари, както и детски облекла с изображения на защитени с права анимационни герои. Унищожени са още дамски обувки и шалове с лога на световни марки, както и козметични продукти – сапуни и лосиони.

Процедурата е извършена под митнически контрол в съответствие с европейския Регламент (ЕС) № 608/2013. Разходите по унищожаването се поемат от притежателите на съответните търговски марки.

Снимки: Агенция „Митници“

Фалшивите стоки са унищожени чрез машинно раздробяване при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.