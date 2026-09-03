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България с три победи при историческия си дебют на Световната купа по пикълбол

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Спорт
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Националният отбор спечели групата си без поражение и ще се изправи срещу Белгия за място на осминафиналите

България с три победи при историческия си дебют на Световната купа по пикълбол
Снимка: пресцентър БФТ
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България започна по впечатляващ начин историческото си първо участие с официален национален отбор на Световната купа по пикълбол. Българските състезатели постигнаха три победи в груповата фаза на надпреварата в Да Нанг, Виетнам, и се класираха за 1/16-финалите.

Националите стартираха участието си с категоричен успех с 6:0 срещу Бонайре. Българският тим не остави шансове на съперника и постави отлично начало на дебюта си на световната сцена.

Вторият двубой предложи далеч повече напрежение. България срещна Сингапур и след оспорвана битка стигна до драматична победа с 4:3.

В последната си среща от груповата фаза националите отново демонстрираха превъзходство и се наложиха над Перу с 5:1. Така България приключи групата с три победи от три мача и заслужи мястото си в елиминационната фаза.

Следващото препятствие пред българския състав е Белгия, като срещата ще определи кой от двата отбора ще продължи към осминафиналите.

България участва в Световната купа в състав Антоанета Тоскова, Кристин Павлов, Мария Демирева, Мартин Станчев, Росен Найденов и Васил Язаджиев. Капитан на националния отбор при мъжете и жените над 19 години е Станимир Стойчев.

Представянето във Виетнам бележи важен момент за развитието на пикълбола у нас. За първи път страната ни участва на Световната купа с официален национален състав, а трите поредни победи още в груповата фаза дават силно начало на историческия дебют.

#Световна купа по пикълбол във Виетнам #национален отбор на България по пикълбол

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