Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите на турнир в Китай

Калояна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 750" в Шънчжън (Китай) с награден фонд 1.25 милиона долара.

20-годишната българка записа успех над шестата поставена и световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон (Тайланд) с 22:20, 21:17 за 45 минути на корта.

Първият гейм беше изключително равностоен, но националката взе две поредни точки в края след 20:20 и поведе в резултата. Във втората част тя изоставаше с 13:17, но направи впечатляваща серия от 8:0 за обрата и крайната победа.

Вчера Налбантова надделя над представителката на Индия Девика Сихаг с 21:18, 21:15.

В спор за място на полуфиналите утре възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе с японката Томока Миядзаки, девета в световната ранлиста.

"Утре съм на четвъртфиналите. След 45-минутна битка срещу №6 в света, успях да спечеля в два поредни гейма. Благодаря ти за страхотната битка днес на корта Ратчанок Интанон. Надявам се да има още много мачове! Утре ще се изправя срещу №9 в света от Япония. Нямам търпение да стъпя отново на корта и да играя на тази невероятна арена тук, в Шънчжън. Благодаря на всички, които ме подкрепиха днес", написа Налбантова в социалните мрежи.