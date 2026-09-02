Калояна Налбантова стартира с победа на турнир в Шънчжън

Калояна Налбантова стартира с победа на турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 750" в Шънчжън (Китай) с награден фонд 1.25 милиона долара.

20-годишната българка победи представителката на Индия Девика Сихаг с 21:18, 21:15 за 39 минути на корта.

Налбантова, която за първи път в кариера си участва на турнир от сериите "HSBC BWF World Tour Super 750", направи три поредни точки след 18:18 в края на първия гейм, за да поведе в резултата, а във втората част след 11:11 доминираше и без проблеми затвори мача.

Следващата съперничка на националката ще бъде шестата поставена и световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон (Тайланд).