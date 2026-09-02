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Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026

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Спорт
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Световните и олимпийски шампионки загубиха първия гейм, но стигнаха до успех с 3:1, а Паола Егону се отличи с 27 точки

Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
Снимка: cev.eu
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Италия се класира за полуфиналите на европейското първенство по волейбол за жени, след като преодоля сериозната съпротива на Швеция. Воденият от Хулио Веласко тим стигна до обрат с 3:1 (21:25, 26:24, 25:21, 25:23) в четвъртфиналния двубой в Бърно.

Шведките показаха още от началото, че няма да бъдат лесен съперник. Те спечелиха първата част с 25:21 и поставиха под напрежение световните и олимпийски шампионки.

Италия срещна сериозни затруднения и във втория гейм, но успя да го измъкне с 26:24 и да възстанови равенството. Това даде импулс на „адзурите“, които постепенно поеха контрола и взеха третата част с 25:21.

Оспорваната битка продължи и в четвъртия гейм. Швеция остана в мача до последните разигравания, но съставът на Веласко демонстрира по-голяма устойчивост в решителните моменти и затвори срещата при 25:23 след общо 111 минути игра.

Паола Егону отново беше сред водещите фигури за Италия и завърши с 27 точки. Екатерина Антропова също имаше сериозен принос за успеха с 22.

Впечатляващо индивидуално представяне за Швеция направи Исабеле Хаак, която реализира цели 42 точки, но усилията ѝ не бяха достатъчни за място сред най-добрите четири отбора на континента.

Италия, която на осминафиналите отстрани България, ще срещне на полуфиналите победителя от сблъсъка между Полша и Нидерландия.

В друг двубой от турнира Сърбия не остави шансове на Гърция и спечели с 3:0 (25:14, 25:20, 25:17). Тияна Бошкович беше най-резултатна със 17 точки, а Александра Ужелац добави 15.

Така европейските вицешампионки продължават към четвъртфиналите, където очакват победителя от срещата между Германия и Турция.

#Европейско първенство по волейбол 2026 жени #Национален отбор на Италия по волейбол за жени

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