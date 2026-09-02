Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026

Италия се класира за полуфиналите на европейското първенство по волейбол за жени, след като преодоля сериозната съпротива на Швеция. Воденият от Хулио Веласко тим стигна до обрат с 3:1 (21:25, 26:24, 25:21, 25:23) в четвъртфиналния двубой в Бърно.

Шведките показаха още от началото, че няма да бъдат лесен съперник. Те спечелиха първата част с 25:21 и поставиха под напрежение световните и олимпийски шампионки.

Италия срещна сериозни затруднения и във втория гейм, но успя да го измъкне с 26:24 и да възстанови равенството. Това даде импулс на „адзурите“, които постепенно поеха контрола и взеха третата част с 25:21.

Оспорваната битка продължи и в четвъртия гейм. Швеция остана в мача до последните разигравания, но съставът на Веласко демонстрира по-голяма устойчивост в решителните моменти и затвори срещата при 25:23 след общо 111 минути игра.

Паола Егону отново беше сред водещите фигури за Италия и завърши с 27 точки. Екатерина Антропова също имаше сериозен принос за успеха с 22.

Впечатляващо индивидуално представяне за Швеция направи Исабеле Хаак, която реализира цели 42 точки, но усилията ѝ не бяха достатъчни за място сред най-добрите четири отбора на континента.

Италия, която на осминафиналите отстрани България, ще срещне на полуфиналите победителя от сблъсъка между Полша и Нидерландия.

В друг двубой от турнира Сърбия не остави шансове на Гърция и спечели с 3:0 (25:14, 25:20, 25:17). Тияна Бошкович беше най-резултатна със 17 точки, а Александра Ужелац добави 15.

Така европейските вицешампионки продължават към четвъртфиналите, където очакват победителя от срещата между Германия и Турция.