БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Белгия и Словения ще спорят един срещу друг на Евроволей 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Белгийците отказаха Чехия за място на четвъртфиналите, а словенците не се затрудниха със Сърбия.

белгия словения спорят един друг евроволей 2026
Слушай новината

Отборите на Белгия и Словения ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда съвместно от България, Италия, Финландия и Румъния.

В Торино Белгия победи Чехия с 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15) в осминафинална среща, в която доминираше изцяло в третия и в четвъртия гейм.

Сред реферите на двубоя беше българинът Атанас Върбанов.

Най-резултатен за успеха беше Фере Режер с 24 точки, със 17 точки завърши Сам Деруу. За чехите Лукаш Вашина и Патрик Индра реализираха по 14 точки.

Във втората среща днес в Торино Словения се наложи убедително над Сърбия с 3:0 (25:14, 25:13, 25:22) за 77 минути, а сърбите, които са олимпийски шампиони от Сидни 2000, за първи път не достигат до най-добрите осем отбора на първенство на Стария континент.

Утре в София са първите два четвъртфинала от Европейското първенство. В първия мач от програмата за деня олимпийският шампион Франция среща Румъния от 16:00 часа в "Арена 8888". Вторият сблъсък между европейския първенец Полша и Германия и е насрочен за 19:00 часа.

На 23 септември в Торино ще играят домакините от Италия срещу Финландия и Белгия срещу Словения.

#Евроволей 2026 #Национален отбор на Белгия по волейбол за мъже #национален отбор на Словения по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни слани
2
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни...
Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево
3
Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за притежание на наркотици (СНИМКИ)
4
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за...
Мъж на 38 години е привлечен като обвиняем за пожара в Димовци
5
Мъж на 38 години е привлечен като обвиняем за пожара в Димовци
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
6
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
6
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...

Още от: Волейбол

Италия надигра Дания и се класира за четвъртфинал на ЕвроВолей
Италия надигра Дания и се класира за четвъртфинал на ЕвроВолей
Румъния отстрани Украйна, Финландия оцеля срещу Гърция Румъния отстрани Украйна, Финландия оцеля срещу Гърция
Чете се за: 02:15 мин.
Любомир Ганев: Няма какво да съжаляваме и се гордеем с нашите момчета Любомир Ганев: Няма какво да съжаляваме и се гордеем с нашите момчета
5053
Чете се за: 03:20 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
34110
Чете се за: 04:12 мин.
Мартин Атанасов: Изпуснахме да победим с 3:0 Мартин Атанасов: Изпуснахме да победим с 3:0
5452
Чете се за: 00:57 мин.
Алекс Николов: Разочароващ край, но беше уникално пътешествие Алекс Николов: Разочароващ край, но беше уникално пътешествие
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова пристигна в Ню Йорк за срещата на ООН
Президентът Илияна Йотова пристигна в Ню Йорк за срещата на ООН
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Битката за "Дондуков" 2: Кампании и послания - на какво ще заложат кандидатите? (ОБЗОР) Битката за "Дондуков" 2: Кампании и послания - на какво ще заложат кандидатите? (ОБЗОР)
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция на „Под прикритие“ в НДК са изчерпани Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция на „Под прикритие“ в НДК са изчерпани
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Пред детска градина: Заловиха млада жена за притежание на няколко...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Частично бедствено положение и евакуация заради свлачището в...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Отново нарушения на Седемте Рилски езера, кои са най-честите?
Чете се за: 09:30 мин.
У нас
БНТ отбелязва Деня на независимостта с празнична програма
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ