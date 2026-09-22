Белгия и Словения ще спорят един срещу друг на Евроволей 2026

Отборите на Белгия и Словения ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда съвместно от България, Италия, Финландия и Румъния.

В Торино Белгия победи Чехия с 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15) в осминафинална среща, в която доминираше изцяло в третия и в четвъртия гейм.

Сред реферите на двубоя беше българинът Атанас Върбанов.

Най-резултатен за успеха беше Фере Режер с 24 точки, със 17 точки завърши Сам Деруу. За чехите Лукаш Вашина и Патрик Индра реализираха по 14 точки.

Във втората среща днес в Торино Словения се наложи убедително над Сърбия с 3:0 (25:14, 25:13, 25:22) за 77 минути, а сърбите, които са олимпийски шампиони от Сидни 2000, за първи път не достигат до най-добрите осем отбора на първенство на Стария континент.

Утре в София са първите два четвъртфинала от Европейското първенство. В първия мач от програмата за деня олимпийският шампион Франция среща Румъния от 16:00 часа в "Арена 8888". Вторият сблъсък между европейския първенец Полша и Германия и е насрочен за 19:00 часа.

На 23 септември в Торино ще играят домакините от Италия срещу Финландия и Белгия срещу Словения.