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Италия надигра Дания и се класира за четвъртфинал на ЕвроВолей

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Спорт
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За световните шампиони предстои нов скандинавски съперник - Финландия.

Национален отбор на Италия по волейбол за мъже
Снимка: БТА
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Националният отбор на Италия по волейбол победи Дания с 3:0 (25:22, 25:16, 25:11) гейма, за да си осигури място на четвъртфиналите на европейското първенство през 2026 година. Италианците изиграха много силен мач в препълнената арена "Палавела в Торино, събрала 7580 зрители.

След добре изигран мач, „адзурите“ уверено водеха и в трите сета, заслужавайки крайната победа. Така те продължават перфектната си селия, след като си осигуриха пет победи в пет мача в груповата фаза, а тази вечер постигнаха шести успех – логично най-важен до момента.

Италианците имаха проблеми само в първия сет срещу скандинавския тим, който няма никакви традиции във волейбола. Силен начален сервис обаче държеше датчаните на треньора Кристиан Кнудсен до 23:22. Скандинавците всъщност имаха тежки моменти и тук, изоставайки с 8:12, 12:17, 15:22, но опитаха обрат. Сигурно обаче за италианците играха централният блокировач Джовани Сангинети, Матия Ботоло и Пардо Мати, който пък заби победната точка в първата част.

Втората част беше равностойна до 7:7, след което италианците бяха тотални доминанти и взеха частта с 25:16. Третият период от мача беше още по-лесен за тях, след като поведоха с 19: 9 и го взеха с 25:11.

Юри Романо беше най-резултатен за Италия с 14 точки, а Мати и Сангинети завършиха мача с по 11. За Дания 14 точки реализира Мадс Киед Йенсен, а 13 добави Оскар Киерстейн Мадсен.

Италия ще се завърне в игра в сряда (23 септември) от 22:05 часа на четвъртфиналите срещу Финландия, която победи Гърция с 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:23, 15:13) с тайбрек.

# ЕвроВолей

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