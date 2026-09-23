Алекс Грозданов: Мислехме повече за нов мач с Полша

Прекалено много се бяхме съсредоточили върху бъдещето, каза един от лидерите на националния отбор по волейбол, който отпадна на осминафиналите на Евроволей 2026.
Централният блокировач на националния тим на България по волейбол - Алекс Грозданов, даде интервю за полското издание "Тauronliga.pl" след загубата от Германия с 2:3. Волейболистът на Богданка Люблин призна, че грешката е била в това, че отборът е започнал да мисли за предстоящия четвъртфинал срещу Полша.
„Може би прекалено много се бяхме съсредоточили върху бъдещето, мислейки за мача с Полша на четвъртфиналите и нямайки търпение за нова среща с този страхотен отбор. В крайна сметка винаги е страхотно и голямо удоволствие да играеш срещу поляците, но също така е и невероятно преживяване", заяви Грозданов.
"Като се има предвид всичко това, както и фактът, че поляците искаха да ни се реваншират, мисля, че един мач срещу тях щеше да бъде още по-интересен. За съжаление, не успяхме да се класираме за четвъртфиналите и да стигнем до нов сблъсък с Полша“, каза той.
Грозданов признава, че е трудно да се приеме загубата на осминафиналите от Германия. „Болезнено е да загубиш по този начин, особено на собствен терен. Имахме тежка нощ след този мач и вероятно следващите няколко дни също ще бъдат трудни. Германия заслужи победата. Германците играха невероятно. След като загубиха първите два гейма, успяха да наваксат благодарение на своя сервис, сила и емоция, така че заслужават признание. Заслужиха да се класират за четвъртфиналите и като цяло играха по-добре от нас", добави той.
"За нас остава това неприятно чувство, с което е трудно да се примирим“, каза още централният блокировач, който сега иска да се бори за титлата в Полша със своя клубен тим Богданка Люблин.