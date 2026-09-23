Алекс Грозданов: Мислехме повече за нов мач с Полша

Централният блокировач на националния тим на България по волейбол - Алекс Грозданов, даде интервю за полското издание "Тauronliga.pl" след загубата от Германия с 2:3. Волейболистът на Богданка Люблин призна, че грешката е била в това, че отборът е започнал да мисли за предстоящия четвъртфинал срещу Полша.

„Може би прекалено много се бяхме съсредоточили върху бъдещето, мислейки за мача с Полша на четвъртфиналите и нямайки търпение за нова среща с този страхотен отбор. В крайна сметка винаги е страхотно и голямо удоволствие да играеш срещу поляците, но също така е и невероятно преживяване", заяви Грозданов.

"Като се има предвид всичко това, както и фактът, че поляците искаха да ни се реваншират, мисля, че един мач срещу тях щеше да бъде още по-интересен. За съжаление, не успяхме да се класираме за четвъртфиналите и да стигнем до нов сблъсък с Полша“, каза той.

Грозданов признава, че е трудно да се приеме загубата на осминафиналите от Германия. „Болезнено е да загубиш по този начин, особено на собствен терен. Имахме тежка нощ след този мач и вероятно следващите няколко дни също ще бъдат трудни. Германия заслужи победата. Германците играха невероятно. След като загубиха първите два гейма, успяха да наваксат благодарение на своя сервис, сила и емоция, така че заслужават признание. Заслужиха да се класират за четвъртфиналите и като цяло играха по-добре от нас", добави той.

"За нас остава това неприятно чувство, с което е трудно да се примирим“, каза още централният блокировач, който сега иска да се бори за титлата в Полша със своя клубен тим Богданка Люблин.