Световни звезди идват в Панагюрище за най-силното издание на "Асарел България Оупън“

Панагюрище отново ще се превърне в център на световния тенис на маса. От 8 до 13 септември "Арена Асарел“ ще бъде домакин на десетото издание на международния турнир "Асарел България Оупън“, който през 2026 година вече е част от по-престижната категория Contender на World Table Tennis.

WTT Contender Panagyurishte 2026 Presented by Asarel ще събере над 130 състезатели от 30 държави, а повишаването на категорията носи и значително по-голям награден фонд – 100 000 долара. Ключовите двубои от последните два дни на турнира ще бъдат излъчени пряко по БНТ.

Голямата звезда сред участниците е многократният медалист от олимпийски игри, световни и европейски първенства Димитрий Овчаров. Германецът вече познава вкуса на успеха в Панагюрище, след като триумфира в "Арена Асарел“ още при дебютното си участие през 2017 година.

Първи поставен в основната схема при мъжете е Тибо Поре. Французинът заема 21-ото място в световната ранглиста и също има предишен опит в турнира. Сериозна конкуренция се очаква още от европейския шампион на двойки Джонатан Грот от Дания, англичанина Том Джарвис и шведа Кристиан Карлсон, който спечели сребърен олимпийски медал в отборната надпревара в Париж през 2024 година.

Силно присъствие ще има и при жените. Сред водещите имена е Хитоми Сато, която е №15 в света и през 2024 година стана шампионка на двойки в Панагюрище. В България ще пристигне и друга японка от топ 20 – намиращата се на 18-а позиция в световната ранглиста Мию Нагазаки.

България също ще бъде представена от сериозна група състезатели. Йоан Величков и Петьо Кръстев получават "уайлд кард“ за основната схема при мъжете, а при жените директно място получава Мария Йовкова. В турнира ще участват още Владимир Петков, Ивайло Косев, Стефан Димитров и Давид Костадинов, както и Калина Христова, Цветелина Георгиева, Виктория Персова, Сиделя Мутлу, Анита Петкова и Нина Николова.

Турнирен директор отново ще бъде Цветозар Христов, който подчерта значението на повишаването на категорията на надпреварата.

"Категорията на турнира през тази година е вдигната и вече сме част от сериите Contender – това означава по-висок ранкинг на състезателите, значително по-висок награден фонд и, разбира се, несравнимо по-голям престиж за българския тенис на маса, Панагюрище и Асарел България Оупън“, заяви Христов.

Председателят на Сдружение "Асарел България Оупън“ Асен Попниколов също изрази увереност, че домакините ще оправдаят доверието на международните организации.

"Продължаваме да работим усилено за добрия имидж и утвърждаването на турнира като една от най-добре подготвените спирки в календара на световния тенис на маса“, коментира Попниколов и потвърди, че билетите ще бъдат достъпни и чрез мрежата на Eventim.

Основни партньори на надпреварата отново са "Асарел-Медет“ АД и пенсионно-осигурителна компания „Съгласие“, а организаторите си сътрудничат с Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по тенис на маса и Община Панагюрище.

Традицията за подкрепа на младите български таланти също ще бъде продължена. Най-перспективните състезатели ще получат почетни плакети и финансови премии на името на проф. Лъчезар Цоцорков, предназначени да подпомогнат подготовката и участията им в международни турнири.

Десетото издание ще предложи и още една новост – срещите ще се провеждат на чисто нови маси Double Fish. Така между 8 и 13 септември Панагюрище отново ще събере на едно място световни имена, български надежди и шест дни тенис на маса на високо международно ниво.