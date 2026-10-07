Националите по тенис на маса с с амбиции за добро представяне на европейското

Българските национали по тенис на маса заминават за европейското първенство, което ще се проведе в Любляна между 11 и 18 октомври с амбиции за добро представяне.

Старши треньорът на националния отбор Деян Георгиев изрази надежда, че по-опитните състезатели в лицето на Мария Йовкова и Петьо Кръстев, както и младият талант Йоан Величков ще имат силите да преминат квалификациите, представляващи групова фаза. На първенството в словенската столица страната ни ще бъде представяна още и от младите Виктория Персова и Цветелина Георгиева.

"При мъжете капитан е Петьо Кръстев, който ни е най-опитният състезател. Йоан Величков преди броени дни зае шесто в място в турнира на десетте най-добри в Европа до 19 години, което само показва неговото добро ниво. В момента той е в Германия, където води подготовка в техния национален тенис център в Дюселдорф. През годината той има два медала от европейски първенства, пето място до 21 години, има и изяви на Световните купи. При жените Мария Йовкова е капитан на нашия отбор. Тя е изявен състезател, медалист от европейско първенство. Надявам се и младите момичета покрай нея да вземат от нейния опит", каза Деян Георгиев.

"Като цели сме си поставили преминаване на груповата фаза и влизане в основната схема. Надявам се да имаме класирания за осминафинали, за да придобием един по-добър ранкинг за в бъдеще. Надявам се подготовката да е преминала добре, но те имат добра игрова подготовка, защото до последно играха за клубовете си в чужбина", добави още треньорът.

"Силите са много изравнени и ако покажа най-доброто от себе си, ще имам шанс", заяви Петьо Кръстев.

Мария Йовкова определи предстоящия шампионат като "едно от най-трудните състезания".

"Много съм развълнувана за предстоящото европейско първенство. Лично за мен това е едно от най-трудните състезания. Тази година гледам по-положително на нещата. Подготовката мина много добре. С момичетата участвахме на Балканското първенство в Сараево, направихме и много силен турнир в Панагюрище. Радвам се, че направих качествени мачове преди европейското. Чувствам се в добър игрови ритъм. Всеки ден тренираме по два пъти, а и психологически се чувствам много по-освободена. Надявам се на добри резултати както в индивидуалната дисциплина, така и на двойки, където ще играя с Петьо Кръстев и с Вики Персова. Там са и моите най-големи успехи", каза Мария Йовкова.

На пресконференцията трябваше да присъства и новият председател на Българската федерация по тенис на маса Людмил Георгиев, но ангажимент го възпрепятства. В негово отсъствие ръководството на федерацията бе представено от генералния секретар Михаил Фролошки.