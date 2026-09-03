Спортните клубове в Троян поискаха държавна подкрепа за развитието си

Спортните клубове в Троян потърсиха съдействие от Министерството на младежта и спорта за осигуряване на държавно финансиране, което да подпомогне тяхната дейност и подготовката на състезателите.

Представителите на местните клубове поставиха въпроса по време на среща с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Те подчертаха значението на държавната подкрепа за развитието на спорта в общините и необходимостта от създаване на по-добри условия за привличането на повече деца и млади хора към активни занимания.

Акцент в разговорите беше поставен както върху финансирането на клубната дейност, така и върху възможностите за подобряване на спортната база и условията за тренировъчен процес.

По време на посещението си в Троян министър Керязов проведе среща и с кмета на общината Донка Михайлова, заместник-кметовете Вероника Тодорова и инж. Николай Райковски, областния управител на Ловеч Пламен Христов и олимпийската шампионка и народен представител Ивет Горанова.

Представителите на държавната и местната власт посетиха спортна зала „Троян“, финансирана по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерството на младежта и спорта. Те разгледаха и стадион "Чавдар“.

Енчо Керязов заяви готовност поставените от спортните клубове въпроси и предложения да бъдат разгледани, както и да бъдат проучени възможностите за подкрепа от страна на държавата.

Целта е да бъдат намерени конкретни решения за подобряване на спортната инфраструктура, условията за подготовка на състезателите и развитието на местните клубове, така че повече деца и младежи в Троян да получат възможност да спортуват и да развиват таланта си.







