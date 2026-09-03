Войната в Украйна: Путин вижда възможност за мир, но обвини Киев в държавен тероризъм

Има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин. По думите му, редица държави, включително САЩ и Китай, подкрепят постигането на сделка. Същевременно Путин отново обвини Киев в "държавен тероризъм" заради украинската заплаха за затваряне на руското небе. В изказване пред Източния икономически форум във Владивосток президентът на Русия спомена също, че контактите между Москва и Киев продължават чрез разузнавателните служби.

Владимир Путин, президент на Русия: "Проблемът трябва да бъде решен от държавите, въвлечени в конфликта – Русия и Украйна. Това е правилният подход. Въпреки това сме благодарни на всички, които се опитват да допринесат за решаването на този въпрос. Има ли шанс? Според мен да, има.

По отношение на задържането и ударите срещу граждански кораби и последните съобщения за заплахи за нападения на граждански самолети, това са прояви на държавен тероризъм. Несъмнено това усложнява възможността за двустранни мирни преговори. Тези, които мълчат и пренебрегват това - имам предвид всички западни съюзници на Украйна, се превръщат в съучастници в международен тероризъм".

Във вторник украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиационните и застрахователни компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване и то на практика вече е затворено.

Според Зеленски вече има авиолинии, които отказват полети за Русия.