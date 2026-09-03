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Войната в Украйна: Путин вижда възможност за мир, но обвини Киев в държавен тероризъм

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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По света
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Има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин. По думите му, редица държави, включително САЩ и Китай, подкрепят постигането на сделка. Същевременно Путин отново обвини Киев в "държавен тероризъм" заради украинската заплаха за затваряне на руското небе. В изказване пред Източния икономически форум във Владивосток президентът на Русия спомена също, че контактите между Москва и Киев продължават чрез разузнавателните служби.

Владимир Путин, президент на Русия: "Проблемът трябва да бъде решен от държавите, въвлечени в конфликта – Русия и Украйна. Това е правилният подход. Въпреки това сме благодарни на всички, които се опитват да допринесат за решаването на този въпрос. Има ли шанс? Според мен да, има.
По отношение на задържането и ударите срещу граждански кораби и последните съобщения за заплахи за нападения на граждански самолети, това са прояви на държавен тероризъм. Несъмнено това усложнява възможността за двустранни мирни преговори. Тези, които мълчат и пренебрегват това - имам предвид всички западни съюзници на Украйна, се превръщат в съучастници в международен тероризъм".

Във вторник украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиационните и застрахователни компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване и то на практика вече е затворено.

Според Зеленски вече има авиолинии, които отказват полети за Русия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Получаваме информация, че първите авиокомпании са започнали да отказват да изпълняват полети до руски летища след нашето съобщение за заплахата от дронове, която обективно съществува във въздушното пространство на Русия. Това е правилната и напълно логична реакция на фактите — на всичко, причинено от войната, която Путин не иска да приключи."

# Володимир Зеленски #войната в Украйна #Владимир Путин

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