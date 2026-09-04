Близо 1900 декара изгоряха при голям пожар край Средец

Голям пожар е изпепелил близо 1900 декара земеделски и горски територии край Средец. Огънят е горял в продължение на две денонощия в землищата на селата Сливово и Гранитец, преди да бъде окончателно потушен.

Пожарът е обхванал около 1880 декара, основно сухи треви, ожънати посеви и широколистна гора. Изгорели са около 150 декара горски територии.

В борбата с огъня са участвали 12 пожарни екипа от Средец, Бургас и Болярово, като част от огнеборците са останали на терен и през нощта. В гасенето са се включили горски служители, доброволци, гранични полицаи и представители на общината.

СНИМКИ: ОД НА МВР - БУРГАС

Въпреки големия мащаб на пожара няма пострадали хора и животни. Огънят не е достигнал до сградите и постройките в населените места.

Причината за пожара се изяснява.