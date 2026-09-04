Прокуратурата разследва замърсяване на Струма край Кюстендил заради умряла риба

Районната прокуратура в Кюстендил образува досъдебно производство за възможно замърсяване на река Струма, довело до измиране на риба. Разследването е за престъпление по чл. 352, ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 3 септември в района на селата Гирчевци и Търновлаг, община Кюстендил, е установено наличие на мъртва риба във водите на реката. Сигналът за замърсяването е подаден в Районното управление на МВР в Кюстендил.

В рамките на разследването е извършен оглед, като са взети проби от водата и от мъртвата риба. Предстои те да бъдат изследвани, за да се установи причината за измирането.

Прокурорът е дал указания да бъде установено има ли замърсяване, какъв е неговият характер и евентуален източник, както и кои лица могат да имат отношение към случая.

След получаването на резултатите от лабораторните изследвания и експертизата прокуратурата ще прецени необходимостта от допълнителни действия по разследването.

За престъплението по чл. 352, ал. 1 от НК се предвижда наказание от 1 до 5 години затвор и глоба от 5000 до 30 000 лева.