Взеха проби за установяване на причината за мъртвата риба в реките Струма и Драговищица

Взети са проби от водата и мъртва риба от участъци на реките Струма и Драговищица край Кюстендил, за да се установи причината за измирането на рибата. Това съобщиха от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Сигналът за мъртва риба в района на село Драговищица е подаден на 3 септември от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. При съвместна проверка със служители на полицията и ИАОС по поречието на Струма са открити единични екземпляри мъртва риба. При вливането на Драговищица в Струма също е установена мъртва риба.

Взети са проби от четири мониторингови пункта. Изследват се показатели като киселинност, съдържание на кислород, електропроводимост, азотни и фосфорни съединения, органични вещества и тежки метали.

Първоначалните измервания на място не показват отклонения по отношение на pH, кислорода и електропроводимостта. За останалите показатели се извършват лабораторни анализи.

От Басейновата дирекция уточняват, че на този етап не може да се каже дали има замърсяване на водите и дали то е причинило измирането на рибата. Резултатите от лабораторните изследвания ще дадат възможност за по-категоричен извод.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Проверките продължават, като ще бъдат проверени и възможни промишлени и битови източници на замърсяване.