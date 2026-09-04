БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От днес започва изплащането на пенсиите за септември
Чете се за: 01:12 мин.
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати,...
Чете се за: 11:00 мин.
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Взеха проби за установяване на причината за мъртвата риба в реките Струма и Драговищица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
взеха проби установяване причината мъртвата риба реките струма драговищица
Слушай новината

Взети са проби от водата и мъртва риба от участъци на реките Струма и Драговищица край Кюстендил, за да се установи причината за измирането на рибата. Това съобщиха от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Сигналът за мъртва риба в района на село Драговищица е подаден на 3 септември от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. При съвместна проверка със служители на полицията и ИАОС по поречието на Струма са открити единични екземпляри мъртва риба. При вливането на Драговищица в Струма също е установена мъртва риба.

Взети са проби от четири мониторингови пункта. Изследват се показатели като киселинност, съдържание на кислород, електропроводимост, азотни и фосфорни съединения, органични вещества и тежки метали.

Първоначалните измервания на място не показват отклонения по отношение на pH, кислорода и електропроводимостта. За останалите показатели се извършват лабораторни анализи.

От Басейновата дирекция уточняват, че на този етап не може да се каже дали има замърсяване на водите и дали то е причинило измирането на рибата. Резултатите от лабораторните изследвания ще дадат възможност за по-категоричен извод.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Проверките продължават, като ще бъдат проверени и възможни промишлени и битови източници на замърсяване.

#проби от водата #река струма #мъртва риба

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
2
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
3
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
4
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
Проверка не откри нарушения при транспортирането на починалото куче Нептун
5
Проверка не откри нарушения при транспортирането на починалото куче...
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
6
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Регионални

Шофьор сигнализира, че кон тича по магистрала "Струма"
Шофьор сигнализира, че кон тича по магистрала "Струма"
НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на Съединението в Пловдив НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на Съединението в Пловдив
Чете се за: 01:15 мин.
Прокуратурата разследва замърсяване на Струма край Кюстендил заради умряла риба Прокуратурата разследва замърсяване на Струма край Кюстендил заради умряла риба
Чете се за: 01:25 мин.
Засилен трафик и тапи по пътя за Гърция преди поредицата почивни дни Засилен трафик и тапи по пътя за Гърция преди поредицата почивни дни
Чете се за: 02:40 мин.
Безводие за поредна година: В село Слатино водата не стига до всеки дом от 40 години Безводие за поредна година: В село Слатино водата не стига до всеки дом от 40 години
Чете се за: 02:35 мин.
Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Илинденци, Пещера и Батак Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Илинденци, Пещера и Батак
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Премиерът отговори на критиките на опозицията за Русия, бюджета и службите
Премиерът отговори на критиките на опозицията за Русия, бюджета и...
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика като ключов фактор за постигане на климатична неутралност Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика като ключов фактор за постигане на климатична неутралност
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Безводие за поредна година: В село Слатино водата не стига до всеки дом от 40 години Безводие за поредна година: В село Слатино водата не стига до всеки дом от 40 години
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Взеха проби за установяване на причината за мъртвата риба в реките Струма и Драговищица Взеха проби за установяване на причината за мъртвата риба в реките Струма и Драговищица
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Засилен трафик и тапи по пътя за Гърция преди поредицата почивни дни
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Трети българин е задържан и разпитан в Германия
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Откриха живи двама работници в тунел на хидроенергиен строеж на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
От днес започва изплащането на пенсиите за септември
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ