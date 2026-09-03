Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица

Акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ се провежда към този час в пловдивското село Брестовица. Операцията се води под надзора на Пловдивската прокуратура.

По информация на "По света и у нас" от ранните часове на деня цивилни полицаи извършват действия в частен имот на бивш военен в селото. На място има и криминалистична лаборатория, като се извършват процесуално-следствени действия.

Жители на Брестовица разказаха пред "По света и у нас", че полицейското присъствие в района продължава през целия ден, но никой от тях не е запознат по каква линия се провежда акцията. Те определиха семейството, чийто имот се претърсва като образцово.

Към момента обаче няма официална информация от вътрешното министерство, но заявиха, че на по-късен етап ще бъде предоставена такава.