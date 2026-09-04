БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
КРС за заглушителите: Служителите ни са действали в...
Чете се за: 03:57 мин.
Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика...
Чете се за: 03:12 мин.
От днес започва изплащането на пенсиите за септември
Чете се за: 01:12 мин.
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати,...
Чете се за: 11:00 мин.
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаните след сделка с близо 5 кг марихуана остават в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
Задържаните след сделка с близо 5 кг марихуана остават в ареста
Слушай новината

Окръжният съд във Варна уважи като основателни исканията на прокуратурата и определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за двама мъже, обвиняеми за разпространение, придобиване и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от пресслужбата на съда.

Мъжете – на 36 и 46 години, бяха задържани на 1 септември на улица в града след сделка с голямо количество марихуана. 36-годишният мъж получил от другия задържан сак, в който се съдържали 4986,5 грама марихуана. При последвалите процесуални действия в него било намерено и пакетче с 2,1 грама кокаин. Установено било също, че е управлявал автомобила си след употреба на наркотици.

По-младият от мъжете е обвинен, че като действащ фармацевт в болнично заведение във Варна, е придобил и държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество, а другият мъж е привлечен към наказателна отговорност за разпространение на забранени субстанции.

Работата по документиране и доказване на извършеното престъпление продължава. При претърсване на два гаража и лек автомобил, използвани от 36-годишния задържан, са намерени допълнителни количества бяло прахообразно вещество. Назначена е експертиза за установяване на естеството и количеството му, посочват от съда.

Определението на първоинстанционния съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Варна.

#сделка с марихуана #арест

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
2
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
3
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
4
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
Проверка не откри нарушения при транспортирането на починалото куче Нептун
5
Проверка не откри нарушения при транспортирането на починалото куче...
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
6
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
5
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Регионални

Голям пожар избухна край Бургас, 17 огнеборци са на място
Голям пожар избухна край Бургас, 17 огнеборци са на място
Над 56 600 фалшиви артикула са унищожени под митнически контрол във Варна Над 56 600 фалшиви артикула са унищожени под митнически контрол във Варна
Чете се за: 01:25 мин.
Близо 1900 декара изгоряха при голям пожар край Средец Близо 1900 декара изгоряха при голям пожар край Средец
Чете се за: 01:02 мин.
Шофьор сигнализира, че кон тича по магистрала "Струма" Шофьор сигнализира, че кон тича по магистрала "Струма"
Чете се за: 00:15 мин.
НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на Съединението в Пловдив НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на Съединението в Пловдив
Чете се за: 01:15 мин.
Прокуратурата разследва замърсяване на Струма край Кюстендил заради умряла риба Прокуратурата разследва замърсяване на Струма край Кюстендил заради умряла риба
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

КРС за заглушителите: Служителите ни са действали в съответствие със закона и правомощията си
КРС за заглушителите: Служителите ни са действали в съответствие...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика като ключов фактор за постигане на климатичната неутралност Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика като ключов фактор за постигане на климатичната неутралност
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Прокуратурата разследва замърсяване на Струма край Кюстендил заради умряла риба Прокуратурата разследва замърсяване на Струма край Кюстендил заради умряла риба
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
БНТ отбелязва 141 години от Съединението със специална празнична програма БНТ отбелязва 141 години от Съединението със специална празнична програма
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
От ПП поискаха оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трети българин е задържан и разпитан в Германия
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
В Украйна откриха още 15 подземни училища и убежища в...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Откриха живи двама работници в тунел на хидроенергиен строеж на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ