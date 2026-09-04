Задържаните след сделка с близо 5 кг марихуана остават в ареста

Окръжният съд във Варна уважи като основателни исканията на прокуратурата и определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за двама мъже, обвиняеми за разпространение, придобиване и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от пресслужбата на съда.

Мъжете – на 36 и 46 години, бяха задържани на 1 септември на улица в града след сделка с голямо количество марихуана. 36-годишният мъж получил от другия задържан сак, в който се съдържали 4986,5 грама марихуана. При последвалите процесуални действия в него било намерено и пакетче с 2,1 грама кокаин. Установено било също, че е управлявал автомобила си след употреба на наркотици.

По-младият от мъжете е обвинен, че като действащ фармацевт в болнично заведение във Варна, е придобил и държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество, а другият мъж е привлечен към наказателна отговорност за разпространение на забранени субстанции.

Работата по документиране и доказване на извършеното престъпление продължава. При претърсване на два гаража и лек автомобил, използвани от 36-годишния задържан, са намерени допълнителни количества бяло прахообразно вещество. Назначена е експертиза за установяване на естеството и количеството му, посочват от съда.

Определението на първоинстанционния съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Варна.