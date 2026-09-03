Заловиха фармацевт, работещ в болница във Варна, продавал марихуана и кокаин

Служители на Отдел „Криминална полиция“ към ОДМВР – Варна задържаха 36-годишен магистър-фармацевт, работещ в болнично заведение в града, за когото е получена информация, че разпространява марихуана и кокаин.

Мъжът е арестуван около 17.30 на 1-ви септември, непосредствено след като получил близо 5 килограма марихуана от чуждестранен гражданин, който също е задържан.

В жилището и автомобила на фармацевта са намерени и иззети малко над 2 грама кокаин. Направеният му тест за наркотици е дал положителен резултат за кокаин. Установено е, че непосредствено преди задържането мъжът е управлявал автомобила си след употреба на наркотика.

СНИМКИ: ОД НА МВР - ВАРНА

Мъжът, доставил марихуаната, е с руско и българско гражданство. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура – Варна.