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Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление

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През миналия зимен сезон целева помощ за отопление са получили 337 945 хора и семейства

изтича крайният срок помощите отопление подайте заявление
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Над 242 000 нуждаещи се хора и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление за предстоящия сезон 2026/2027 г., чието изплащане започна на 15 август, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Два месеца преди крайния срок – 31 октомври, подадените заявления към началото на септември са почти 330 000 при около 340 000 домакинства, които се очаква да бъдат подпомогнати според предварителните разчети. Всички постъпили заявления се обработват в максимално кратки срокове, за да може помощта да достигне до хората преди началото на отоплителния сезон.

Размерът на финансовата подкрепа за предстоящия зимен сезон – 1 ноември 2026 г. – 31 март 2027 г. – е 321,95 евро, което е с близо 11 евро повече спрямо миналата година. Средствата ще бъдат преведени на два транша. В момента се изплаща първата част – за ноември и декември 2026 г., която е в размер на 128,78 евро. До края на януари 2027 г. подпомогнатите ще получат втория транш от 193,17 евро за януари, февруари и март.

Право на целева помощ за отопление имат хората и семействата, чийто средномесечен доход за шестте месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление.

Безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в бюро по труда най-малко три месеца преди да подадат документите си и да не са отказвали предложена работа или включване в обучение. Студентите, настанени в студентски общежития, нямат право на целева помощ за отопление.

Заявления-декларации могат да се подават на място в дирекциите „Социално подпомагане“, чрез лицензиран пощенски оператор, както и по електронната поща и чрез квалифициран електронен подпис. Кандидатстването може да стане и по електронен път чрез портала на egov.bg.

През миналия зимен сезон целева помощ за отопление са получили 337 945 хора и семейства.

#целева помощ за отопление #нуждаещи се #мтсп

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