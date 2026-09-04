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НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на Съединението в Пловдив

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НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на Съединението в Пловдив
Снимка: БГНЕС/Архив
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На 6 септември Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност в Пловдив по повод 141-вата годишнина от Съединението на България и Празника на града. Кулминацията на честванията е тържествената проверка-заря, която започва в 20.30 часа на площад „Съединение“.

Достъпът до зоната за сигурност за граждани ще бъде осигуряван след 18.00 часа през три пункта за проверка – на бул. „6-ти септември“ и ул. „Димитър Цончев“, при сградата на Прокуратурата; на бул. „6-ти септември“ и ул. „Св. Климент“, при подлеза; и на бул. „6-ти септември“ и ул. „Петко Каравелов“, до ДЗИ-Пловдив.

Служителите на НСО ще проверяват за оръжия, остри предмети, експлозиви, леснозапалими вещества, пиротехнически изделия и други общоопасни средства. Проверките ще се извършват с металдетектори.

До мероприятието няма да бъдат допускани граждани с обемист багаж, както и лица във видимо неадекватно състояние.

От 16.00 до 22.30 часа на 6 септември се забранява използването на безпилотни летателни средства в зона с радиус 1000 метра и височина до 1000 метра около паметника на Съединението.

# 141 години от Съединението на България #организация за 6 септември #НСО #6 септември

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