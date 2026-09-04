От днес започва изплащането на пенсиите за септември

От днес, 4 септември, започва изплащането на пенсиите за месец септември, като за първи път се прилагат промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, влезли в сила в края на юли, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще завърши на 18 септември, като ще се извърши съобразно изготвен график, обявен във всяка пощенска станция.

Преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.

Промяната предвижда, че ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва – съответно завършва – в предходния работен ден. Преди промените, ако датите се падаха в неработен ден, изплащането започваше в началото и/или завършваше в края на следващия работен ден.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември.