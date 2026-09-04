БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати,...
Чете се за: 11:00 мин.
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Близо 80% от децата са активни онлайн преди да навършат 10 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

УНИЦЕФ с тревожни данни за децата в интернет, експерти обсъждат превенцията и безопасността на подрастващите в мрежата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

УНИЦЕФ България събира на кръгла маса „Да растеш онлайн“ експерти, за да обсъдят как да се намалят рисковете за децата в интернет.

По време на форума ще бъдат представени и резултатите от ново изследване на УНИЦЕФ България, Националния център за безопасен интернет и Асоциация „Родители“. То показва, че близо 80% от учениците започват да бъдат активни онлайн още преди да навършат 10 години, а повече от половината прекарват над четири часа дневно в интернет.

Тревожна е и друга тенденция – 41% от децата казват, че при среща с шокиращо съдържание не биха споделили с никого. Над една пета са преживели онлайн тормоз, но едва 11% са потърсили помощ от учител или училищен специалист.

#експерти #превенция #онлайн #безопасност #деца

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния си полет
2
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния...
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
3
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
4
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
5
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
Не са открити данни за нарушения по случая с кучето Нептун, заявиха от Гражданската въздухоплавателна администрация
6
Не са открити данни за нарушения по случая с кучето Нептун, заявиха...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Общество

Ограничават тировете по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ за 6 септември
Ограничават тировете по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ за 6 септември
"Здраве без риск" - от МЗ насърчават консултациите с лекар преди купуването на хранителни добавки в мрежата "Здраве без риск" - от МЗ насърчават консултациите с лекар преди купуването на хранителни добавки в мрежата
Чете се за: 02:22 мин.
Българите от Непал се прибраха у дома Българите от Непал се прибраха у дома
Чете се за: 02:25 мин.
Изключителната пианистка Хатия Буниатишвили открива сезона на Софийската филхармония Изключителната пианистка Хатия Буниатишвили открива сезона на Софийската филхармония
Чете се за: 02:42 мин.
Спряха водата на 5 незаконни постройки в "Баба Алино" Спряха водата на 5 незаконни постройки в "Баба Алино"
Чете се за: 04:30 мин.
Жегите увеличават риска от стомашни инфекции, най-опасна е дехидратацията Жегите увеличават риска от стомашни инфекции, най-опасна е дехидратацията
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Премиерът Радев: България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие Премиерът Радев: България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати, но на пазара все още има аномалии Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати, но на пазара все още има аномалии
Чете се за: 11:00 мин.
У нас
Лидерът на опозиционната руска „Яблоко“ Николай Рибаков: Страх ме е от това, че светът е заплашен от унищожение Лидерът на опозиционната руска „Яблоко“ Николай Рибаков: Страх ме е от това, че светът е заплашен от унищожение
Чете се за: 07:55 мин.
По света
Летните вируси се увеличават в Благоевград, инфекциозното отделение...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Ограничават тировете по магистралите „Тракия“,...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Незаконен къмпинг край язовир „Йовковци“: Институциите...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът на Словакия пристига на посещение у нас
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ