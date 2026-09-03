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Не са открити данни за нарушения по случая с кучето Нептун, заявиха от Гражданската въздухоплавателна администрация

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Според собственика, животното е било оставено под парещото слънце прекалено дълго преди да бъде качено на самолета за Париж

Снимка: Снимка: Фейсбук профил на Владимир Тодоров
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Проверка на "Гражданската въздухоплавателна администрация" не е открила данни за нарушение на процедурата по транспортиране на кучето Нептун, което почина на столичното летище.

До заключението се е стигнало след преглеждане на записите от камерите. Наземният оператор също твърди, че животното е изчаквало по всички правила в залата за чекиран багаж, а причината за смъртта му не е ясна.

Случаят придоби популярност в социалните мрежи след пост на режисьора Владимир Тодоров. Пред "По света и у нас" стопанинът на кучето Владимир Явашев разказа, че Нептун е бил оставен под парещото слънце прекалено дълго преди да бъде качен на самолета за Париж.

Мъжът разказва, че е видял кучето си на пистата час след като е било поставено в транспортна клетка, а малко след това е бил извикан, тъй като животното не се е чувствало добре.

Въпреки искането на Явашев Нептун да му бъде предаден бързо, за да го отведе на преглед, процедурата се е забавила, което е довело до смъртта на кучето.

#проверка ГВО #полет за Париж #куче Нептун #починало #летище София

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