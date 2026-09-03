Предстои премахване на всички незаконни обекти около язовир „Сопот“

Предстои премахването на всички незаконни обекти, установени при проверката за незаконно строителство на язовир „Сопот“, включително нерегламентирано поставените каравани в чашката на язовира.

Това съобщава областният управител на Ловеч Пламен Христов в отчета за дейността си за периода 1 август – 1 септември 2026 г., публикуван на официалната страница на Областната администрация във Фейсбук.

През август Областната администрация е продължила работата по проблемите с водоснабдяването в региона. Христов съобщава за проведени разговори с министър-председателя Румен Радев и с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно новия магистрален водопровод „Черни Осъм“.

Със средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е започнал аварийният ремонт на водохващането „Краевица“, което захранва водопровода за Ловеч и Плевен. Подготвени са и доклади за необходими неотложни ремонти на други водохващания и водопроводи в областта.

В отчета се посочва също, че през август са предприети действия по проблеми с водоснабдяването в Дренов, Ябланица и село Лешница, както и по електрозахранването в село Голяма Брестница.

Областният управител съобщава за проверка на място по проблем с канализацията в село Орешак и за осигурен достъп на техника за отстраняване на дългогодишна ВиК авария.