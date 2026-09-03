Велислава Делчева: Хората най-често се обръщат към омбудсмана по проблеми, свързани с тока, парното и водата

Хората най-често се обръщат към омбудсмана по проблеми, свързани с тока, парното и водата, отчита се и увеличаване на броя сигнали, свързани с нарушени права. Това каза общественият защитник Велислава Делчева пред парламентарната комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, която прие годишния доклад за дейността на омбудсмана през 2025 г.

Към края на 2025 г. за цялата година имаме 10 256 жалби, каза омбудсманът Велислава Делчева при представяне на доклада. В началото на годината липсва омбудсман и жалбите на гражданите са намалели, но след избирането на омбудсман и заместник омбудсман нещата се променят, посочи тя.

Към 1 септември тази година жалбите вече са над 11 500. Моето очакване е, че с това темпо до края на годината със сигурност ще има 15 000 жалби, коментира омбудсманът.

Забелязва се тенденция все повече хора да се обръщат към омбудсмана под формата на подписки, посочи тя.

До момента тази година 63 440 граждани са се обърнали към обществения защитник чрез подписки, миналата година броят им бил малко над 29 000, каза Делчева.

Най-често проблемите, по които хората се обръщат към омбудсмана, са свързани с доставчиците на услуги, свързани с ток, парно, вода. Този дял е 26%, обясни тя.

На следващо място отчитаме нарастване на сигналите, засягащи дейността на Националния превантивен механизъм. Това е дирекцията, която прави проверки за нарушени права в психиатрии, затвори, арести, мигрантски центрове, домове за възрастни хора и др., каза Делчева.

Акцентира и на темата за домашното насилие и посочи, че институциите трябва да започнат да действат заедно, защото в тази област един от основните проблеми според нея е липсата на координация между отговорните институции.

С министъра на правосъдието започнахме работа заедно по отношение на това да се промени Законът за детското правосъдие, по-скоро да се създаде нов Закон за детското правосъдие, който се надявам да отговори на обществените нагласи, посочи тя.

Тя обясни, че се работи активно с НПО сектора по отношение на това лекарите да са разпознаваеми като „вход“ за сигнали, жалби, където да сигнализират за домашно насилие.