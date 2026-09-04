БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
КРС за заглушителите: Служителите ни са действали в...
Чете се за: 03:57 мин.
Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика...
Чете се за: 03:12 мин.
От днес започва изплащането на пенсиите за септември
Чете се за: 01:12 мин.
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати,...
Чете се за: 11:00 мин.
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНТ отбелязва 141 години от Съединението със специална празнична програма

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Запази
бнт отбелязва 141 години съединението специална празнична програма
Слушай новината

Българската национална телевизия ще отбележи 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия със специална празнична програма на 6 септември, посветена на едно от най-значимите събития в новата българска история. С документални филми, тематични предавания, българско кино, музикални продукции и пряко излъчване от Пловдив, БНТ ще проследи събитията, личностите и идеите, превърнали 6 септември 1885 г. в символ на националното единство.

Празничният ден по БНТ 1 започва в 8.00 ч. с „Денят започва в събота и неделя“ с водещ Мариана Векилска. Специалните теми и гости в предаването ще насочат вниманието към историята на Съединението и неговото значение днес, а как България отбелязва празника ще покажем на живо от различни точки на страната.

Историческата линия в програмата продължава с документалния филм „Вазовите песни“, посветен на Иван Вазов, неговото творчество и връзката му с националния идеал. От 11.00 ч. зрителите ще могат да гледат „Часът на нашето Съединение“ – документалния филм на Светослав Овчаров, който разказва за хората и събитията, довели до осъществяването на националното обединение.

Сред акцентите в празничната програма са още Международният фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ 2026 от 12.30 ч., документалният филм за Етнографски музей на открито „Етър“ „Сладкото наследство“ от 14.50 ч., както и „Пилон Рожен“ от 15.00 ч. – документален филм, посветен на проектирането и изграждането на пилона с българското национално знаме на Роженските поляни. Празничният следобед продължава с документалния филм „Известният непознат“, създаден по едноименната книга на проф. Петър Стоянович.

Кулминацията на празничния ден ще бъде в 20.30 ч., когато БНТ 1 ще излъчи пряко от площад „Съединение“ в Пловдив тържествената заря-проверка по повод 141 години от Съединението. От града, превърнал се в символ на националното обединение, обществената телевизия ще направи зрителите съпричастни към едно от най-значимите чествания на националния празник.

След прякото предаване празничната програма продължава с телевизионна премиера на българския филм „Пъзел“, а вечерта ще завърши с юбилейния концерт „25 години D2“.

Специално място на годишнината от Съединението отделя и каналът за култура и образование БНТ 2.

В 12.45 ч. започва документалният филм на БНТ Пловдив „Пиетро Монтани. Първият главен архитект на Източна Румелия“.

В продължение на четири дни – от 5 до 8 септември, всеки ден от 16.30 ч., БНТ 2 ще излъчва телевизионната постановка „Съединението“ – драматизация по Пелин Пелинов, която проследява историческите събития и личности в периода от Освобождението през 1878 г. до Съединението на България през 1885 г. Телевизионната пиеса представя драматичните процеси, довели до осъществяването на националния идеал, в четири части – „Румелия, Румелия“, „Мъртво вълнение“ и „Вик в шума на епохата“ – първа и втора част.

Празничният ефир на БНТ 2 ще продължи с филм-концерта „Гала в София 2021“ с участието на световноизвестните оперни звезди Соня Йончева и Пласидо Доминго, както и с документалните филми „Войната на капитаните“ и „Князът – Александър Батенберг“, които връщат зрителите към драматичните събития от епохата след Съединението и ролята на ключови личности в българската история.

Със специалната си празнична програма БНТ ще отбележи 6 септември с поглед към историята, хората и събитията, превърнали Съединението в един от най-ярките символи на българското национално единство.

Пълната програма на Българската национална телевизия е достъпна на bnt.bg/program

# 141 години от Съединението на България #програма на БНТ #6 септември #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
2
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
3
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
4
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
Проверка не откри нарушения при транспортирането на починалото куче Нептун
5
Проверка не откри нарушения при транспортирането на починалото куче...
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
6
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
5
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Общество

НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на Съединението в Пловдив
НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на Съединението в Пловдив
Сдружението за модерна търговия поиска оттеглянето на проекта за определяне на справедлива стойност на стоки Сдружението за модерна търговия поиска оттеглянето на проекта за определяне на справедлива стойност на стоки
Чете се за: 02:47 мин.
Засилен трафик и тапи по пътя за Гърция преди поредицата почивни дни Засилен трафик и тапи по пътя за Гърция преди поредицата почивни дни
Чете се за: 02:40 мин.
Безводие за поредна година: В село Слатино водата не стига до всеки дом от 40 години Безводие за поредна година: В село Слатино водата не стига до всеки дом от 40 години
Чете се за: 02:35 мин.
Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Илинденци, Пещера и Батак Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Илинденци, Пещера и Батак
Чете се за: 02:17 мин.
Започват разговори за възстановяване на директната въздушна линия София - Доха Започват разговори за възстановяване на директната въздушна линия София - Доха
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

КРС за заглушителите: Служителите ни са действали в съответствие със закона и правомощията си
КРС за заглушителите: Служителите ни са действали в съответствие...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика като ключов фактор за постигане на климатичната неутралност Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика като ключов фактор за постигане на климатичната неутралност
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Прокуратурата разследва замърсяване на Струма край Кюстендил заради умряла риба Прокуратурата разследва замърсяване на Струма край Кюстендил заради умряла риба
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
БНТ отбелязва 141 години от Съединението със специална празнична програма БНТ отбелязва 141 години от Съединението със специална празнична програма
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
От ПП поискаха оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трети българин е задържан и разпитан в Германия
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
В Украйна откриха още 15 подземни училища и убежища в...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Откриха живи двама работници в тунел на хидроенергиен строеж на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ