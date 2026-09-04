БНТ отбелязва 141 години от Съединението със специална празнична програма

Българската национална телевизия ще отбележи 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия със специална празнична програма на 6 септември, посветена на едно от най-значимите събития в новата българска история. С документални филми, тематични предавания, българско кино, музикални продукции и пряко излъчване от Пловдив, БНТ ще проследи събитията, личностите и идеите, превърнали 6 септември 1885 г. в символ на националното единство.

Празничният ден по БНТ 1 започва в 8.00 ч. с „Денят започва в събота и неделя“ с водещ Мариана Векилска. Специалните теми и гости в предаването ще насочат вниманието към историята на Съединението и неговото значение днес, а как България отбелязва празника ще покажем на живо от различни точки на страната.

Историческата линия в програмата продължава с документалния филм „Вазовите песни“, посветен на Иван Вазов, неговото творчество и връзката му с националния идеал. От 11.00 ч. зрителите ще могат да гледат „Часът на нашето Съединение“ – документалния филм на Светослав Овчаров, който разказва за хората и събитията, довели до осъществяването на националното обединение.

Сред акцентите в празничната програма са още Международният фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ 2026 от 12.30 ч., документалният филм за Етнографски музей на открито „Етър“ „Сладкото наследство“ от 14.50 ч., както и „Пилон Рожен“ от 15.00 ч. – документален филм, посветен на проектирането и изграждането на пилона с българското национално знаме на Роженските поляни. Празничният следобед продължава с документалния филм „Известният непознат“, създаден по едноименната книга на проф. Петър Стоянович.

Кулминацията на празничния ден ще бъде в 20.30 ч., когато БНТ 1 ще излъчи пряко от площад „Съединение“ в Пловдив тържествената заря-проверка по повод 141 години от Съединението. От града, превърнал се в символ на националното обединение, обществената телевизия ще направи зрителите съпричастни към едно от най-значимите чествания на националния празник.

След прякото предаване празничната програма продължава с телевизионна премиера на българския филм „Пъзел“, а вечерта ще завърши с юбилейния концерт „25 години D2“.

Специално място на годишнината от Съединението отделя и каналът за култура и образование БНТ 2.

В 12.45 ч. започва документалният филм на БНТ Пловдив „Пиетро Монтани. Първият главен архитект на Източна Румелия“.

В продължение на четири дни – от 5 до 8 септември, всеки ден от 16.30 ч., БНТ 2 ще излъчва телевизионната постановка „Съединението“ – драматизация по Пелин Пелинов, която проследява историческите събития и личности в периода от Освобождението през 1878 г. до Съединението на България през 1885 г. Телевизионната пиеса представя драматичните процеси, довели до осъществяването на националния идеал, в четири части – „Румелия, Румелия“, „Мъртво вълнение“ и „Вик в шума на епохата“ – първа и втора част.

Празничният ефир на БНТ 2 ще продължи с филм-концерта „Гала в София 2021“ с участието на световноизвестните оперни звезди Соня Йончева и Пласидо Доминго, както и с документалните филми „Войната на капитаните“ и „Князът – Александър Батенберг“, които връщат зрителите към драматичните събития от епохата след Съединението и ролята на ключови личности в българската история.

Със специалната си празнична програма БНТ ще отбележи 6 септември с поглед към историята, хората и събитията, превърнали Съединението в един от най-ярките символи на българското национално единство.

Пълната програма на Българската национална телевизия е достъпна на bnt.bg/program