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Голям пожар избухна край Бургас, пламнаха папур и сухи треви

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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17 огнеборци са на място

голям пожар избухна бургас огнеборци
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Пожар гори в района след завод за керамика край бургаския кв. "Рудник". Огънят е обхванал папур и сухи треви в близост до промишлени обекти.

Сигналът е подаден днес около 13.15 часа. На място са изпратени шест противопожарни автомобила и 17 огнеборци.

Гасителните действия продължават и се ръководят лично от директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Бургас старши комисар Николай Николаев.

Към момента няма информация за пострадали хора.

Снимки: Давид Сукнаров, БНТ

#пожар край Бургас

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