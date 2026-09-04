Пожар гори в района на фотоволтаичен парк близо до ТЕЦ "Бобов дол". Запалили са се сухи треви под панелите.

На място са изпратени 6 екипа на пожарната и един екип на ведомствената пожарна към теца.

Екипите работят за локализиране на пожара и недопускане на по-нататъшното му разпространение към околните територии.

Няма опасност за централата и за населени места в района, казаха от пресцентъра на полицията в Кюстендил.

След овладяването на огъня ще стане ясно каква площ е засегната и какви са нанесените щети по фотоволтаичния парк.