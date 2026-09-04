Сигнали за бомби в детски градини и училища в няколко града в страната

В София са получени няколко сигнала за бомби в детски градини, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Те увериха, че се действа по процедура.

Подобни сигнали са получени и в Стара Загора. Полицията работи на място.

Шест сигнала за поставени взривни устройства в училища и детски градини са постъпили в Кюстендил и Дупница, съобщиха от полицията в Кюстендил. Сигналите са подадени чрез телефон 112, с изключение на един, който е постъпил на телефона на детското заведение.

На място са извършени проверки, при които не са открити опасни предмети или взривни устройства и учебните и детските заведения са продължили работа.

Пет сигнала за поставени взривни устройства са постъпили днес и в Ловешко, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Заплахите са отправени чрез имейли около 12.00 часа. Единият сигнал е постъпил в училището в ловешкия затвор.

Сигнали за бомби са получени в четири училища в Тетевен. Там е направена проверка, но не е установена заплаха.