Откриха още над 840 грама кокаин по случая с близо 5 кг марихуана във Варна

Още над 840 грама кокаин са иззети при продължилите действия по случая с откритите близо 5 килограма марихуана във Варна.

След като при операция на варненската полиция вчера беше иззета марихуаната, при продължилите действия днес в две жилища и в автомобил са намерени и иззети още общо 841,74 грама кокаин и известно количество марихуана.

Петте килограма дрога бяха намерени в жилището и автомобила на 36-годишен магистър-фармацевт, работещ в болница в града. Изяснено бе, че наркотикът му е бил предаден от чуждестранен гражданин, като и двамата бяха задържани още вчера. След продължилите действия на полицията днес са били открити и допълнителните количества наркотик.

Работата по досъдебното производство продължава под надзора на Окръжна прокуратура.