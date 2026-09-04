Бомбени заплахи в цялата страна: Над 300 сигнала, проверки без открити взривни вещества

Над 300 получени сигнали в цялата страна за бомбени заплахи. Това заявиха от МВР за "По света и у нас". Там, където е извършена проверка, не са открити взривни вещества.

В София проверка е направена в частно училище, където е получен такъв сигнал. Не е открито нищо, съобщиха от Столичната община за "По света и у нас". Има получен сигнал и в детска градина в кв. "Стрелбище".

От полицията във Варна съобщиха, че и на територията на дирекцията са получени злоумишлени сигнали по електронна поща за множество детски градини и училища. Работният процес и занятията са продължили по нормален начин. Не е установена реална заплаха.

6 сигнала за поставени взривни устройства са получени в училища и детски градини в област Кюстендил днес. 5 от сигналите са подадени на телефон 112, а един на служебен телефон в училище, казаха за БНТ от пресцентъра на полицията в Кюстендил.

Заплахите са били адресирани до едно училище в Кюстендил, както и до 4 детски градини и училище в Дупница.

Във всички учебни заведения са извършени проверки, след като наличие на взривни вещества не е открито, работата в тях е продължила.