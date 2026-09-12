„Не ставай зомби!“: БНТ започва кампания срещу фентанила

Българската национална телевизия започва кампанията „Не ставай зомби!“, насочена срещу фентанила. Чрез кратки телевизионни клипове, които показват реалните истории на хора, които са се сблъскали с фентанила отблизо, кампанията ще покаже на младежите и техните родители опасностите от наркотика. Кампанията ще бъде част от цялостното съдържание на БНТ, както в ефир, така и на дигиталните платформи и в социалните мрежи на обществената телевизия. Темата ще бъде развивана в новинарските емисии и актуалните предавания чрез репортажи, разговори, свидетелства, експертни дискусии и практически съвети за хората, които търсят помощ за себе си или за свой близък.
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Преди първия учебен ден БНТ започва кампания срещу употребата на фентанил, защото фентанилът отнема бъдеще, отнема семейства, отнема много възможности на младите хора, а понякога една само доза се оказва смъртоносна. Като обществена медия БНТ има задължението да информира, а и да насърчава превенцията на такива особено опасни явления, и именно затова започваме тази кампания.“
По данни на Националния център по обществено здраве и анализи през 2024 г. в България са регистрирани 53 смъртни случая, свързани с употребата на фентанил, а през 2025 г. броят им нараства до 58. Данните показват увеличение на смъртните случаи с близо 10% за една година.
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Много малка доза понякога може да бъде фатална. Понякога само една доза се оказва смъртоносна. Така че ние сме задължени да информираме, да предупредим, да насърчим превенцията, да запознаем младите хора с опасностите и да подкрепим и техните семейства в говоренето, защото понякога, оказва се, че комуникацията е всичко. Пътят към избягване на този тип опасни вещества е в комуникацията. Именно това правим.“