„Не ставай зомби!“: БНТ започва кампания срещу фентанила

Българската национална телевизия започва кампанията „Не ставай зомби!“, насочена срещу фентанила. Чрез кратки телевизионни клипове, които показват реалните истории на хора, които са се сблъскали с фентанила отблизо, кампанията ще покаже на младежите и техните родители опасностите от наркотика. Кампанията ще бъде част от цялостното съдържание на БНТ, както в ефир, така и на дигиталните платформи и в социалните мрежи на обществената телевизия. Темата ще бъде развивана в новинарските емисии и актуалните предавания чрез репортажи, разговори, свидетелства, експертни дискусии и практически съвети за хората, които търсят помощ за себе си или за свой близък.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Преди първия учебен ден БНТ започва кампания срещу употребата на фентанил, защото фентанилът отнема бъдеще, отнема семейства, отнема много възможности на младите хора, а понякога една само доза се оказва смъртоносна. Като обществена медия БНТ има задължението да информира, а и да насърчава превенцията на такива особено опасни явления, и именно затова започваме тази кампания.“

По данни на Националния център по обществено здраве и анализи през 2024 г. в България са регистрирани 53 смъртни случая, свързани с употребата на фентанил, а през 2025 г. броят им нараства до 58. Данните показват увеличение на смъртните случаи с близо 10% за една година.