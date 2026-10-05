БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
Чете се за: 01:52 мин.
Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за...
Чете се за: 03:07 мин.
В насрещното на АМ "Европа" – шофьор...
Чете се за: 01:02 мин.
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите...
Чете се за: 02:22 мин.
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски...
Чете се за: 04:25 мин.
Голямото завръщане на "Под прикритие" –...
Чете се за: 06:52 мин.
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в...
Чете се за: 03:47 мин.
"Алфа Рисърч": Очакваната избирателна активност...
Чете се за: 03:55 мин.
Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни...
Чете се за: 03:17 мин.
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Помощта за отопление с твърдо гориво ще се изплати еднократно в пълен размер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
помощта отопление твърдо гориво изплати еднократно пълен размер
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Агенцията за социално подпомагане припомня, че с решение на Министерския съвет целевата помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителния сезон 2026/2027 г. ще бъде изплатена еднократно в пълен размер на най-уязвимите лица и семейства, с цел своевременна финансова подкрепа за предстоящия отоплителен сезон.

Мярката е насочена към лица и семейства, които в заявлението декларация за отпускане на целева помощ за отопление са посочили, че се отопляват с твърдо гориво, и към момента на определяне на правото на помощта са без доходи. Проверката ще бъде извършена по служебен път. Размерът на финансовата подкрепа за предстоящия зимен сезон (1 ноември 2026 – 31 март 2027 г.) е 321,95 евро.

На хората с издадени до 30 септември т.г. заповеди за отпускане на помощта, които към момента на определяне на правото са без доходи, и на които вече е изплатена първата част от помощта за ноември и декември 2026 г., разликата до пълния размер на целевата помощ ще бъде изплатена през октомври.

На лица и семействата с издадени до 30 септември 2026 г. заповеди за отпускане на помощта, които към момента на определяне на правото са без доходи, и на които помощта за ноември и декември 2026 г. все още не е изплатена, през октомври ще бъде изплатен пълният размер на целевата помощ за отоплителен сезон 2026 - 2027 г.

По отношение на лица и семейства с издадени до 30 септември т.г. заповеди за отпускане на помощта, заявили желание за изплащането на помощта на търговеца на твърдо гориво, които към момента на определяне на правото са без доходи – разликата до пълния размер на помощта, съответно пълният размер на помощта, ще бъде преведена на търговеца, осъществил доставката на твърдо гориво след представяне в Дирекция "Социално подпомагане" на заявка и фактура.

На лицата, на които към 30 септември т.г. не са издадени заповеди за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво и отговарят на условието – към момента на определяне на правото да са без доходи, ще бъде изплатен пълният размер на помощта през ноември. Очаква се най-малко 20 000 души и семейства да получат еднократно пълния размер на помощта.

#твърдо гориво #дърва за огрев #Агенция за социално подпомагане #социална помощ

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
1
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана извън първите две места в групата
2
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана...
"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил
3
"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не...
1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини
4
1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
6
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Общество

Бира на 7000 години, тракийски гроб и графити в могилата при Провадия?
Бира на 7000 години, тракийски гроб и графити в могилата при Провадия?
Деветте кръга на човешкия избор или как затворници лекуват агресията с театър Деветте кръга на човешкия избор или как затворници лекуват агресията с театър
Чете се за: 02:45 мин.
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от посрещането на тленните останки на цар Самуил 10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от посрещането на тленните останки на цар Самуил
Чете се за: 02:22 мин.
Новите стипендианти на програмата "EXPLORER" на INSAIT бяха представени на церемония в Министерския съвет Новите стипендианти на програмата "EXPLORER" на INSAIT бяха представени на церемония в Министерския съвет
Чете се за: 02:17 мин.
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини, училища и институции (СНИМКИ) Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини, училища и институции (СНИМКИ)
Чете се за: 04:25 мин.
"Алфа Рисърч": Очакваната избирателна активност е 37%, балотажът изглежда сигурен "Алфа Рисърч": Очакваната избирателна активност е 37%, балотажът изглежда сигурен
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
Чете се за: 01:52 мин.
Регионални
Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени до края на седмицата Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени до края на седмицата
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
В насрещното на АМ "Европа" – шофьор остана без книжка, глобиха го с 500 евро (ВИДЕО) В насрещното на АМ "Европа" – шофьор остана без книжка, глобиха го с 500 евро (ВИДЕО)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини, училища и институции (СНИМКИ) Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини, училища и институции (СНИМКИ)
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни парламентарни избори
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив,...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Министър Иван Шишков: В рамките на 1 година пътят Мездра –...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Голямото завръщане на "Под прикритие" – какво да...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ