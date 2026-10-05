Помощта за отопление с твърдо гориво ще се изплати еднократно в пълен размер

Агенцията за социално подпомагане припомня, че с решение на Министерския съвет целевата помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителния сезон 2026/2027 г. ще бъде изплатена еднократно в пълен размер на най-уязвимите лица и семейства, с цел своевременна финансова подкрепа за предстоящия отоплителен сезон.

Мярката е насочена към лица и семейства, които в заявлението декларация за отпускане на целева помощ за отопление са посочили, че се отопляват с твърдо гориво, и към момента на определяне на правото на помощта са без доходи. Проверката ще бъде извършена по служебен път. Размерът на финансовата подкрепа за предстоящия зимен сезон (1 ноември 2026 – 31 март 2027 г.) е 321,95 евро.

На хората с издадени до 30 септември т.г. заповеди за отпускане на помощта, които към момента на определяне на правото са без доходи, и на които вече е изплатена първата част от помощта за ноември и декември 2026 г., разликата до пълния размер на целевата помощ ще бъде изплатена през октомври.

На лица и семействата с издадени до 30 септември 2026 г. заповеди за отпускане на помощта, които към момента на определяне на правото са без доходи, и на които помощта за ноември и декември 2026 г. все още не е изплатена, през октомври ще бъде изплатен пълният размер на целевата помощ за отоплителен сезон 2026 - 2027 г.

По отношение на лица и семейства с издадени до 30 септември т.г. заповеди за отпускане на помощта, заявили желание за изплащането на помощта на търговеца на твърдо гориво, които към момента на определяне на правото са без доходи – разликата до пълния размер на помощта, съответно пълният размер на помощта, ще бъде преведена на търговеца, осъществил доставката на твърдо гориво след представяне в Дирекция "Социално подпомагане" на заявка и фактура.

На лицата, на които към 30 септември т.г. не са издадени заповеди за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво и отговарят на условието – към момента на определяне на правото да са без доходи, ще бъде изплатен пълният размер на помощта през ноември. Очаква се най-малко 20 000 души и семейства да получат еднократно пълния размер на помощта.